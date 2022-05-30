Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 мая: 3 945,8301 руб/1 г золота и 46,7200/1 г серебра ЦБ РФ с 28 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 945,8301 руб.

1 грамм серебра - 46,7200 руб.

1 грамм платины - 2 011,0800 руб.

1 грамм палладия - 4 254,8599 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 260,7800 р. (7,08%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1700 р. (7,28%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 125,8700 р. (6,68%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 278,9501 р. (7,02%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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