Фондовый рынок чутко реагировал на новости о дивидендах

Аналитики «Фридом Финанс»:

В понедельник, 30 мая, на российских биржевых площадках вновь отмечалась разнонаправленная динамика: индекс Мосбиржи к вечеру снизился на 0,73%, а РТС после обвала в пятницу взлетел на 6,86%.

Рубль после сильного ослабления в конце прошлой недели сегодня вновь начал укрепляться быстрыми темпами. К вечеру пара USD/RUB скорректировалась сразу на 4,64, до 62,06. EUR/RUB обвалилась на 5,7, до 63,97.

Котировки Brent продолжают двигаться в узком коридоре: к вечеру цена нефти эталонной марки выросла на 0,7%, до $116,3 за баррель. Рынок ожидает новостей из Евросоюза о возможном введении эмбарго на российскую нефть.

Золото в понедельник укрепилось на 0,2%, до $1855 за тройскую унцию, преимущественно на фоне ослабления доллара, а также на новостях о разгоне инфляции в странах Запада.

Оптимизму инвесторов на внешних рынках способствовала новость о том, что в Китае постепенно смягчаются ограничения, ранее введенные из-за новой вспышки COVID-19 в некоторых городах.

Фондовый рынок России в понедельник реагировал в основном на новости о выплатах акционерам. Лидерами роста стали «префы» Мечела (+10%) в ожидании высоких дивидендов. Неплохо выглядели акции ДВМП (+6%) и «обычка» того же Мечела (+3,87%). В аутсайдерах оказались долевые бумаги ФСК ЕЭС (-10%), поскольку совет директоров компании рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год. Также хуже широкого рынка выглядели депозитарные расписки Headhunter (-7,4%) и привилегированные акции Башнефти (-5,1%).

Завтра, по нашему мнению, индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2350–2500 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: диапазоны 63–65 и 64–67 соответственно.