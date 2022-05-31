«Открытие»: Дивидендные истории не смогли стимулировать рост российского фондового рынка

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Индекс МосБиржи снизился по итогам торгов в понедельник, 30 мая. При этом долларовый индекс РТС на фоне возобновления укрепления рубля уверенно завершил торги ростом. Рублевый индекс продолжает проторговывать диапазон 2500 – 2250 пунктов. Выход из диапазона в ту или иную сторону может предопределить среднесрочную динамику. Однако пока мы склоняемся к выводу о том, что 2000 пунктов – сильное сопротивление, которое выглядит, как плацдарм для среднесрочных покупок.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 400,39 п. (-0,30%), с нач. года -36,6%

Индекс РТС — 1 215,74 п. (+7,21%), с нач. года -23,8%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,3 %. Индекс торгуется с коэффициентом 4,1 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 3,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Акции «Газпрома» продолжали проторговывать свою 200-дневную скользящую среднюю в районе 300 рублей, что соответствовало максимумам с 21 февраля. Позитивная динамика в котировках газового гиганта сохранялась несмотря на то, что газовый трейдер из Нидерландов Gasterra отказался выполнять требования по новой системе оплаты «газ за рубли». Компания прекращает поставки от «Газпрома» с 31 мая. Датская энергетическая компания Orsted также окончательно отказывается от оплаты российского газа и допускает в ближайшее время прекращение поставок.

По-прежнему в фокусе рынка дивидендные истории.

Будут платить дивиденды

Обыкновенные акции «Ростелекома» прибавили в цене на рекомендации по дивидендам. Совет директоров компании рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 4,56 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции. Общая сумма выплат может составить 15,9 млрд рублей, или 50% чистой прибыли компании за 2021 год. Совет директоров также предложил 20 июля 2022 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Ранее данные цифры уже озвучивал менеджмент компании. Так что новость более чем ожидаемая. У нас нет актуальной инвестиционной идеи по акциям компании.

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал финальные дивиденды за 2021 год в размере 23,63 рублей на обыкновенную акцию. С учётом выплат за I полугодие общий дивиденд составит 41,66 рублей на бумагу. Закрытие реестра на получение финального дивиденда назначено на 11 июля.

Совет директоров «Россети Московский регион» рекомендовал дивиденды по итогам прошлого года в размере 9,5 копейки на акцию. Реестр для получения дивидендов закроется 3 июля. Общая сумма дивидендных выплат может составить почти 4,63 млрд руб. Компания направила около 44% чистой прибыли по МСФО на дивиденды, что является неплохим показателем. По итогам 2020 года дивиденды компании составили 0,0493 руб. на обыкновенную акцию. Таким образом, планируемые дивиденды за 2021 год в 1,9 раз больше выплат по итогам работы компании в 2020 году. Мы полагаем, что инвесторы позитивно воспримут данные выплаты, а дивидендная доходность по текущим котировкам составляет вполне приличные 10,3%, отметил Тимур Хайруллин, главный аналитик Управления анализа рынков «Открытие Инвестиции».

Не будут платить дивиденды

«Детский мир» разочаровал инвесторов. Совет директоров рекомендовал акционерам не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года. Неприятная, но ожидаемая новость, поскольку негативное влияние последних геополитических событий на бизнес «Детского мира» может оказаться довольно чувствительным. При этом в моменте это выглядит как разовое событие, тогда как ритейлер пока не планирует менять свою дивидендную политику. У нас есть актуальная инвестиционная идея по акциям компании, но цель поставлена на пересмотр.

Совет директоров Группы «Черкизово» также рекомендовал отказаться от финальных дивидендов за 2021 год.

Акции «ФСК ЕЭС» были в группе лидеров снижения. Правительство распорядилось не предусматривать дивидендные выплаты по итогам 2021 года.

Совет директоров «Совкомфлота» также рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года.

Совет директоров «Высочайший» рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 1 квартал 2022 года.

Акционеры «Акрона» одобрили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.

Акционеры «Вымпелкома» одобрили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.

Бумаги «Северсталь», ММК и НЛМК также были в группе аутсайдеров. На выходных РБК опубликовало статью о том, что российские металлурги начали снижать производство.

Внешний фон

Внешний фон был позитивным для российского фондового рынка. В США праздник – День памяти. Однако фьючерсы на основные американские фондовые индексы росли на надеждах, что со вторника акции США продолжат позитивную динамику после лучшей с ноября 2020 года уже теперь завершенной недели. Европейские акции дорожали 4-й день подряд. Это самая длинная позитивная серия с марта. Лучше остальные смотрелись производители продукции сегмента «лакшери», поскольку смягчение карантинов в Китае сулит улучшение продаж люксовых товаров в этом ключевом регионе.

На 19:00 мск:

Индекс MSCI EM — 1 043,17 п. (+1,98%), с нач. года -15,3%

Stoxx Europe 600 — 446,57 п. (+0,59%), с нач. года -8,5%

DAX — 14 575,98 п. (+0,79%), с нач. года -8,2%

FTSE 100 — 7 600,06 п. (+0,19%), с нач. года +2,7%

Потребительская инфляция в Германии, согласно опубликованным сегодня данным, выросла в мае до 8,7% г/г, что выше прогноза (+8,1% г/г) и выше апрельского показателя (+7,8% г/г). Инфляция в Испании также неожиданно ускорилась. Цифры подразумевают, что ЕЦБ будет вынужден действовать более агрессивно в плане ужесточения денежно-кредитной политики. Рынки начинают учитывать риск того, что депозитная ставка ЦБ Европы с текущего значения -0,5% может быть уже на следующей неделе повышена на 50 б.п., как вынужденная реакции на картину ценового давления в Европе. Тем не менее глава ЕЦБ Кристин Лагард и главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн продолжают сигнализировать о плавном повышении ставок с шагом 25 б.п. начиная с июля. Ожидания рынка расходятся с сигналами европейских чиновников – повод для возобновления повышенной волатильности.

На 19:20 мск:

S&P 500 — 4 158,24 п. (+2,47%), с нач. года -12,8%

VIX — 26,54 п. (+0.82 пт), с нач. года +9.32 пт

MSCI World — 2 802,59 п. (+2,14%), с нач. года -13,3%

Котировки Brent сегодня практически протестировали уровень $121/барр., сформировав новый пик с 24 марта. Драйверов для роста сейчас предостаточно. ЕС, как ожидается, все-таки согласует запрет на импорт российской нефти. В США стартовал автомобильный сезон, а цены на бензин отметили это событие ростом до абсолютного рекорда $4,62 за галлон. Саудовская Аравия, как ожидается, значительно повысит отпускные цены для Азии – своего ключевого региона, что отражает сохраняющийся высокий спрос даже при текущем уровне цен. Это особенно верно, если учесть, что Китай ослабляет карантины и возвращается постепенно к нормальной жизни. При этом ОПЕК+, как ожидается, будет наращивать добычу по плану, без сюрпризов.

На 19:20 мск:

Brent, $/бар. — 120,83 (+1,17%), с нач. года +55,3%

WTI, $/бар. — 116,26 (+1,03%), с нач. года +54,6%

Urals, $/бар. — 91,05 (+1,94%), с нач. года +18,6%

Золото, $/тр. унц. — 1 855,35 (+0,09%), с нач. года +1,4%

Серебро, $/тр. унц. — 21,98 (-0,62%), с нач. года -4,6%

Алюминий, $/т — 2 883,00 (+2,59%), с нач. года +2,7%

Медь, $/т — 9 536,00 (+1,15%), с нач. года -1,9%

Никель, $/т — 29 230,00 (-0,03%). с нач. года +40,8%

Ключевые новости дня

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверен, что шестой пакет санкций против России может быть согласован уже в понедельник. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что согласится на шестой пакет санкций против России, если будут найдены решения по энергетической безопасности Венгрии.

Банк России с 30 мая ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями. Исключение – ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России. Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на «СПБ Бирже». «СПБ Биржа» по предписанию ЦБ переведет на неторговые счета клиентов ряд иностранных акций, которые хранятся в Национальном расчетном депозитарии и имеют первичный листинг на американских биржах, за исключением бумаг HeadHunter, Yandex, Ozon, Cian.

По итогам дня из 43 акций индекса МосБиржи: 14 подорожали и 28 подешевели. «Обычка» «Татнефти» не изменилась в цене.

34,9 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 16,3 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 4,7 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные новости

«Трансконтейнер» отчитался за 1 квартал 2022 года. Чистая прибыль по МСФО увеличилась на 44,6% г/г до 4,878 млрд рублей. Выручка увеличилась на 29,5% г/г и составила 39,85 млрд рублей. Активы компании по состоянию на 31 марта 2022 года составили 149,7 млрд рублей против 139,4 млрд на 31 декабря 2021 года.

«Русгидро» отчиталась за 1 квартал 2022 года. Чистая прибыль по МСФО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% до 19,787 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 2% — до 35,58 млрд. Выручка компании выросла на 5,49% и составила 117,578 млрд рублей. «Русгидро» — привлекательный инвестиционный инструмент на российском ландшафте акций. Со одной стороны, сегмент электроэнергетики является защитным так как спрос на электроэнергию неэластичен. С другой стороны, компания нацелена на рост и развитие – в соответствии со стратегией компании к 2026 году EBITDA компании должна возрасти в 1,5 раза. Основная часть мощностей компании связана с гидроэнергетикой, которая предлагает более низкую себестоимость по сравнению с традиционными видами выработки энергии. Поэтому можно рассчитывать, что компания продолжит иметь достаточно высокую рентабельность бизнеса и выплачивать 50% чистой прибыли в виде дивидендов, как она это делает с 2016 года. За 2022 год компания может выплатить 8,9 копеек, что при текущих котировках соответствует дивидендной доходности около 11,8%.

Российский рубль

Рубль в понедельник укрепился против доллара и евро, а также против китайского юаня. Сегодня последний день майского налогового периода: уплата в бюджет налога на прибыль.

Торговый объем в паре доллар/рубль составил 187,5 млрд рублей против 172 млрд рублей в минувшую пятницу и 210 млрд рублей в минувший четверг (максимум с 25 февраля).

Торговый объем в паре евро/рубль составил 144,8 млрд рублей по сравнению с 126,5 млрд рублей в пятницу. С 19 мая объемы выше 100 млрд рублей стали привычным делом. Позитивно, поскольку среднедневной объем по итогам апреля составлял 48,5 млрд рублей.

Торговый объем в паре юань/рубль составил 19,5 млрд рублей по сравнению с рекордными 33,5 млрд рублей, которые наблюдались в пятницу. Для примера, средний объем по итогам апреля составлял 13,76 млрд рублей в день, а среднедневной объем в мае 2021 года составлял 0,77 млрд рублей.

Под воздействием сохраняющегося сильного торгового баланса рубль может какое-то время оставаться в диапазоне 60–65 за доллар. Ощутимое восстановление импорта обеспечит перемещение в диапазон 70–80. При этом экспорт также может сократиться, поскольку эмбарго ЕС на импорт российской нефти все еще «лежит на столе». Поэтому мы сохраняем пока наши ожидания 70–80 рублей за доллар к концу года.

В июне завершатся сроки привлекательных трехмесячных рублевых вкладов, которые коммерческие банки по ставке 20+% годовых предложили населению в марте. Высвобождение рублевой ликвидности в сочетании с ожиданиями снижения ключевой ставки могут повысить интерес граждан к покупке валюты.

На 19:10 мск: