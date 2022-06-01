«Открытие»: Крепкий рубль и дивидендные разочарования удержали российский рынок от роста

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон можно назвать противоречивым. С одной стороны, нефть дорожает, а Китай готовиться к ослаблению карантинных мер. С другой, в Европе согласовали частичное эмбарго против российской нефти, что предполагает потерю части каналов сбыта для российских нефтяников. Соответственно, краткосрочная реакция российского рынка может быть негативной из-за слабости бумаг нефтегазового сектора. Рубль может стабилизироваться на фоне завершения налоговых платежей и перспектив сокращения нефтяных доходов.

Крепкий рубль и дивидендные разочарования удержали российский рынок от роста

Отечественный рынок не смог справиться с очередным мощным укреплением рубля и серией неприятных корпоративных новостей об отмене дивидендов. Впрочем, были и позитивные дивидендные истории, которые не позволили произойти более значимым потерям в рублёвом индексе МосБиржи. Активность была привычно низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 27,385 млрд рублей.

По итогам торгов 30 мая индекс МосБиржи - 2400,39 п. (-0,30%), а индекс РТС - 1215,74 п. (+7,21%).

2 отраслевых индекса выросли и 8 показали снижение. Лидером дня был сектор телекоммуникаций (+2,68%) за счёт бумаг МТС, по которым будут выплачены солидные дивиденды. Самым слабым оказался сектор информационных технологий (-3,23%). Ещё в пятницу компания OZON Holdings сообщила о росте убытков в I квартале в три раза, а также предупредила о возможном дефолте по некоторым своим обязательствам. Соответственно, рынок экстраполировал данную историю на других представителей сектора роста.

Совет директоров Группы «Черкизово» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год. Совет директоров «Детского мира» также рекомендовал акционерам не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года. «Неприятная, но ожидаемая новость, - комментирует главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов, - поскольку негативное влияние последних геополитических событий на бизнес «Детского мира» может оказаться довольно чувствительным. При этом в моменте это выглядит как разовое событие, тогда как ритейлер пока не планирует менять свою дивидендную политику. У нас есть актуальная инвестиционная идея по акциям компании, но цель поставлена на пересмотр.

Не будут выплачивать дивиденды «Совкомфлот» и «ФСК ЕЭС». Также от дивидендов отказались российские металлурги, которые ещё столкнулись с необходимостью сокращения производства из-за недоступности европейского рынка.

Однако были и позитивные новости. Совет директоров «Роснефти» рекомендовал финальные дивиденды за 2021 год в размере 23,63 рублей на обыкновенную акцию. С учётом выплат за I полугодие общий дивиденд составит 41,66 рублей на бумагу. Закрытие реестра на получение финального дивиденда назначено на 11 июля. В случае с «Роснефтью» рынок немного переоценил свои ожидания, а вот новости от «Ростелекома» помогли акциям компании завершить день в плюсе. Совет директоров компании рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 4,56 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции. Общая сумма выплат может составить 15,9 млрд рублей, или 50% чистой прибыли компании за 2021 год. Совет директоров также предложил 20 июля 2022 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. «Ранее данные цифры уже озвучивал менеджмент компании, - комментирует главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Так что новость более чем ожидаемая. У нас нет актуальной инвестиционной идеи по акциям компании».

«Трансконтейнер» отчитался за 1 квартал 2022 года. Чистая прибыль по МСФО увеличилась на 44,6% г/г до 4,878 млрд рублей. Выручка увеличилась на 29,5% г/г и составила 39,85 млрд рублей. «Русгидро» отчиталась за 1 квартал 2022 года. Чистая прибыль по МСФО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% до 19,787 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 2% — до 35,58 млрд. Выручка компании выросла на 5,49% и составила 117,578 млрд рублей.

Рубль вновь показал существенное укрепление на объёмах, сравнимых с объёмами падения в конце прошлой недели. В паре с евро объём сделок достиг 144,8 млрд рублей по сравнению с 126,5 млрд рублей в пятницу. То есть можно говорить, что на рынке фиксировали прибыль вместе с продажами валюты экспортёрами, которые уплачивали налог на прибыль. Вероятно, что в июне ситуация немного стабилизируется благодаря тому, что завершатся сроки высокодоходных банковских депозитов, открытых в марте после повышения ставки ЦБ РФ до 20%. Однако до этого периода рубль может быть склонен к укреплению благодаря сохраняющемуся сильному торговому балансу.

Стоит также вспомнить об истории, которую пытается реализовать американский Минфин. Финансовое ведомство США решило не продлевать лицензию, в рамках которых РФ могла расплачиваться по своим внешним обязательствам из замороженных валютных резервов. В РФ предложили использовать схему расчёта в рублях, как это осуществляется с платежами за газ, но в обратном направлении. То есть держатели российского долга должны будут открыть валютные и рублёвые счета в «Газпром Банке», через которые будет осуществляться конвертация. Для правительства это будет означать появление ещё одного инструмента влияния на укрепляющийся рубль. Что же до символизма технического «дефолта», то слова эти могут появиться, а вот сам дефолт невозможен, даже в юридическом плане, когда принимающая сторона отказывается от принятия средств, то это скорее говорит о слабой надёжности контрагента, а не должника.

На рынке Европы заметно выросли доходности гособлигаций. Доходность 10-летних германских бондов повысилась на 9,3 базисных пункта до 1,057%. Основной идеей остаётся инфляция. В Германии она ускорилась до 7,9% (максимум почти за 60 лет) в мае по сравнению с 7,4% в апреле. То есть инфляция в еврозоне не только не стабилизируется, но и ускоряется, что может заставить ЕЦБ начать более агрессивные действия по борьбе с растущими ценами. На этом фоне евро усиливал свои позиции, отыгрывая у доллара почти полпроцента.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 101,317 (-0,37%),

EUR-USD - $1,078 (+0,45%),

GBP-USD - $1,2655 (+0,19%),

USD-JPY - 127,54 (+0,32%),

USD-RUB – 62,25 (-6,67%),

EUR-RUB – 64,30 (-7,73%).

Спад в Китае замедляется

Торги в США не проводились по случаю Дня поминовения. Однако на электронной сессии фьючерсы на основные индексы демонстрировали позитивную динамику. Поводом для этого были новости понедельника о планах властей Шанхая снять часть карантинных ограничений с 1 июня. Меж тем оптимизм продлился недолго и уже новый день американские фьючерсы встречают в минусе. В Европе согласовали частичное эмбарго против российской нефти, что привело к дальнейшему росту котировок и опасений ускорения инфляции.

Настроения в Азии пока остаются достаточно позитивными. Китайские инвесторы продолжают отыгрывать идею выхода Шанхая из строгого карантина. Кроме того, замедлились темпы спада. Производственный PMI КНР поднялся до 49,6 п. в мае с апрельских 47,4 п. при ожиданиях 48,0 п. Индекс активности в сфере услуг повысился до 47,8 п. с 41,9 п. в апреле. Таким образом, сводный индикатор составил 48,4 п. по сравнению с 42,7 п. в апреле. Сектор потребления демонстрировал рост около 2% на ожиданиях увеличения активности покупателей.

Японский рынок также пытался расти в начале дня. Безработица в Японии упала до 2,5% в апреле с мартовских 2,6%. Однако промышленное производство в стране сократилось на 1,3% за апрель при ожиданиях спада на 0,2%. Наиболее внушительный рост демонстрировали компании сектора нефтеразведки. В данном случае можно говорить, как о влиянии дорожающих нефтяных контрактов, так и надежд на восстановление спроса в Китае. К примеру, бумаги Inpex повышались более чем на 5%. Однако продолжилось снижение таких представителей промышленности, как производителя роботов Fanuc, бумаги которого теряли около 0,7%.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 27315,20 п. (-0,20%),

Hang Seng - 21310,16 п. (+0,88%),

Shanghai Composite - 3178,05 п. (+0,92%).

Европа согласовала частичное эмбарго российской нефти

Нефть продолжает дорожать. Лидеры Европы достигли определённого компромисса по дальнейшей энергетической деградации экономического блока. Поздно вечером в понедельник были согласованы основные принципы отказа от российских поставок. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что соглашение охватывает около двух третей российских поставок, которые должны будут прекратиться до конца года. Исключения касаются лишь трубопроводных поставок в такие страны, как Венгрия, Словакия и Чехия, где нет альтернативных источников нефти. Однако европейские политики намерены вернуться и к этому вопросу, но в отдалённом будущем. Существует также некоторое разночтение в озвученных цифрах главы Евросовета и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Последняя утверждает, что согласование эмбарго касается 85% российской нефти. При этом в заявлениях говорится лишь о сырой нефти, а не о нефтепродуктах. В любом случае, морские поставки могут продлиться до конца года, а затем европейцам придётся искать другие, более дорогостоящие источники сырья.

По состоянию на 8:50 мск: