«Фридом Финанс»: Нефть вновь демонстрирует рост

Аналитики «Фридом Финанс»:

14:00 мск 31 мая индекс Мосбиржи опустился на 1,30%, до 2369,13 пункта. РТС, напротив, поднялся на 0,24%, до 1217,42 пункта, на фоне укрепления российского рубля, индекс голубых фишек упал на 1,27%.

В лидеры роста вышли бумаги Polymetal (+4,28%), Ozon (+2,51%) и Магнита (+0,43%). В аутсайдерах оказались акции ОК РУСАЛ (-4,86%), Headhunter (-4,44%) и ФСК ЕЭС (-4,44%).

Бумаги Ozon растут на фоне заявлений финансового директора компании о планах достичь полной операционной безубыточности в течение года. Кроме того, пресс-служба ретейлера опубликовала релиз о том, что потенциальный технический дефолт не связан с деятельностью российского подразделения Ozon, а вопрос о реструктуризации облигаций решается на уровне кипрской компании. Котировки ФСК ЕЭС сегодня продолжили снижение на фоне отказа от выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Котировки Brent в моменте растут на 1,28%, до $119,11 за баррель, на фоне введения частичного эмбарго на российскую нефть странами ЕС. Еврокомиссия приняла решение ограничить морские поставки, на которые приходится около 65% нефти, импортируемой из России. Это решение может способствовать росту цены Brent к $121,5–123,5 за баррель уже на текущей неделе. Также не исключено дальнейшее повышение котировок черного золота до $130 за бочку эталонной смеси.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 1,39%, до 61,38. EUR/RUB падает на 1,30%, до 65,41. Стремительное укрепление российской национальной валюты к евро будет продолжаться до тех пор, пока российский газ будет поставляться в страны ЕС за рубли, а к доллару — пока не отменят правило об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Мерами, препятствующими ревальвации рубля, также могут стать возврат бюджетного правила или восстановление объемов импорта к прежним уровням, но в ближайшие месяцы такое развитие событий маловероятно. Более того, рост мировых цен на нефть будет только способствовать укреплению рубля в ближайшее время. В текущем году мы можем увидеть курс евро к рублю ниже, чем у доллара. Однако после отмены правила продажи валютной выручки для экспортеров (которое уже было смягчено) укрепление российской нацвалюты к доллару остановится.

Сегодня до конца текущей сессии пары USD/RUB и EUR/RUB будут двигаться в коридорах 59–63 и 62–69 соответственно. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгового дня: зона 2300–2500 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1200–1290 пунктов.