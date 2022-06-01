«Фридом Финанс»: Фондовый рынок снова во власти «медведей»

Аналитики «Фридом Финанс»:

Во вторник, 31 мая, российский фондовый рынок находился под властью «медведей»: индекс Мосбиржи к вечеру упал на 1,43%, а индекс РТС понизился чуть меньше, на 1,07%.

Скорее всего, негативно на котировки российских «голубых фишек» могло повлиять согласованное во вторник ночью эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю. Однако существенного падения в нефтяных акциях не было, но также не было и существенных причин для роста. Лидерами роста понедельника стали акции ТГК-1 (+5,1%) после новостей о том, что совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2021 год, также выросли привилегированные акции Башнефти (+3,8%) и акции золотодобытчика Polymetal (+3,7%). Лидерами снижения на рынке акций во вторник стали депозитарные расписки группы Headhunter.ru (-11,14 (+6%), бумаги ЕМС (-5,8%), а также акции Русала (+5,06%).

Рубль на Московской Бирже продолжил дорожать, но уже не так резко, как в понедельник. К вечеру вторника доллар по отношению к рублю снизился на 34 копейки до 61,91 руб., а евро упал на 73 копейки до 63,57 руб.

Нефть Brent продолжает умеренный рост, а к вечеру её цена эталонной марки, повысившись всего на 0,1%, обновила очередной рекорд, поднявшись до $117,7 за баррель.

Золото во вторник упало в цене на 0,5%, до $1848 за тройскую унцию, вероятно, на фоне некоторого укрепления доллара.

На завтра ожидаем по индексу Мосбиржи коридор в 2300–2400 пунктов. По валютным парам USD/RUB и EUR/RUB прогнозируем на завтра 61-63 и 63–65 руб., соответственно.