«Открытие»: Акции российских нефтяников отыгрывают негатив из Европы

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Акции российских нефтяников отыгрывают негатив из Европы

· Отечественный рынок вновь снижается под давлением крепкого рубля и негативных внешних новостей. В Евросоюзе согласовали 6-ой пакет санкций против РФ, который также предусматривает эмбарго на поставки российской нефти. Ряд стран получили временные послабления, но предполагается, что до конца года поставки РФ в Европу снизятся на две трети. На этом фоне безусловно негативную реакцию проявил сектор нефти и газа, где не было растущих бумаг. Активность упала по сравнению с предыдущим днём. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг к середине дня 12,5 млрд рублей по сравнению с 16,5 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2367,55 п. (-1,37%), а индекс РТС - 1210,75 п. (-0,41%).

· Все секторы российского рынка оказались в минусе. Лидерами роста среди индексных бумаг оказались Polymetal, OZON Holdings, «Магнит» и «Петропавловск». Самыми слабыми были «РусАл», «ФСК ЕЭС», «Сургутнефтегаз», HeadHunter и «Полюс».

· Бумаги OZON Holdings вырвались в лидеры дня на фоне заявлений компании о достижении полной операционной безубыточности в течение 12-ти месяцев. Финансовый директор компании Игорь Герасимов подчеркнул, что на счетах более $1 млрд, большая часть которых находится в России. Заявление о возможном «техническом дефолте» он объяснил не отсутствием средств, а сложностью осуществления платежей на Кипр, но держатели облигаций готовы отнестись к ситуации конструктивно.

· Меньше оптимизма было от «Татнефти», которая решила не публиковать отчётность за I квартал. Впрочем, в секторе нефти и газа не было растущих историй, а бумаги «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК» и «Сургутнефтегаз» теряли от 2,9% до 4,5%.

· В секторе электроэнергетики продолжают разрушаться надежды. Совет директоров «Россети» также рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Рекомендация была утверждена ещё 24 мая, но до сих пор компания об этом не сообщала.

· Рубль начинал день с резкого укрепления, затем столь же резко ослаб, но возобновил своё наступление. Соотношение пары EUR-USD через рубль составляет $1,0104 по сравнению с $1,07 на Forex. То есть рублевая оплата газа продолжает доминировать на внутреннем валютном рынке, определяя общую ситуацию. На текущий момент от оплаты российского газа рублями отказались в Польше, Финляндии, Дании, Голландии и Болгарии. Однако прочие импортёры могут увеличить закупки для последующей перепродаже отказавшимся.

· Доходность высоколиквидных облигаций продолжает расти на фоне высоких инфляционных ожиданий. По германским 10-летним бондам доходность повысилась ещё на 1,5 базисных пункта до 1,073%, а по 10-летним американским обязательствам на 6,5 базисных пункта до 2,812%. Накануне американские бумаги не торговались, поэтому доллар был под давлением. Однако уже на торгах во вторник доходность американских облигаций растёт более активно, что оказывает поддержку доллару США.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY - 101,912 (+0,6%),

· EUR-USD - $1,0712 (-0,62%),

· GBP-USD - $1,2583 (-0,55%),

· USD-JPY - 128,2 (+0,49%),

· USD-RUB – 61,60 (-1,04%),

· EUR-RUB – 62,32 (-3,08%).

Инфляция в Еврозоне на рекордном уровне

· Европейские индексы находились под давлением после выхода рекордной инфляции за май. Рост цен ускорился до 8,1% с 7,4% в апреле при ожиданиях 7,7%.

· Однако в секторе энергетики оптимизм сохранялся. Политики Евросоюза договорились по ограничениям на закупку российской нефти. До конца текущего года будут остановлены все морские поставки из РФ, а также закупки по северной ветке трубопровода «Дружба». Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария добились временных исключений из-за отсутствия очевидных альтернатив.

· В остальном, настроение инвесторов было негативным. Даже в банковском секторе перестали радоваться росту доходностей облигаций, так как высокая инфляция может негативно сказаться на деловой активности.

· Акции голландского производителя специальных химических соединений DSM дорожали более чем на 6% на новостях о слиянии со швейцарской Firmenich. Компания также продаст свое подразделение инженерных материалов за 3,85 млрд евро частному фонду Advent International и германской химической компании Lanxess. Бумаги Lanxess дорожали более чем на 10%.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 7630,07 п. (+0,39%),

· DAX - 14451,81 п. (-0,85%),

· CAC 40 - 6500,86 п. (-0,94%).

Европейские политики продолжают ослаблять свой рынок нефти

· Решение Евросоюза по российской нефти не способствует тому, чтобы нефть дешевела. Более того, перестройка логистики мировых каналов доставки может привести к перманентному дефициту танкеров, что ещё больше снизит доступность предложения. Хорватия заявляет о том, что может расширить пропускную способность свое трубопроводной системы, дабы способствовать поставкам в центральную Европу с побережья Адриатического моря. Однако данный проект может потребовать до 750-800 млн евро и сроки до полутора лет.

· На текущий момент речь идёт о прекращении будущих поставок около 1,5-1,6 млн бар. российской нефти в сутки с помощью морского транспорта и около 600-700 тыс. бар. в сутки по северной ветке нефтепровода «Дружба». Соответственно, европейские потребители должны будут найти эту нефть у альтернативных производителей. Впрочем, запрет на закупку также распространяется на нефтепродукты, но для них сроки прекращения составляют до 8 месяцев. В общей сложности Европа готовит для себя нефтяной кризис, так как потенциальные альтернативные источники нефти также находятся в регионах с повышенным геополитическим риском.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $119,21 (+1,37%),

· WTI - $118,44 (+2,93%),

· Алюминий - $2846 (-1,47%),

· Золото - $1854 (-0,18%),

· Медь - $9557,07 (+0,66%),

· Никель - $28765 (-1,76%).

Президент США и председатель ФРС обсудят инфляцию

· До конца дня в США выйдут данные по ценам на жильё, Чикагский PMI, а также индекс потребительского доверия от Conference Board. Однако рынок уже испытывает очередные страхи по поводу инфляции на фоне продолжающегося роста цен на нефть.

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,25% в NASDAQ до 0,75% в Dow Jones.

· Ближе к вечеру также состоится встреча президента США Джо Байдена и председателя ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что основной темой разговора будет вопрос инфляции. Накануне управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что приветствует повышение ставки по 50 базисных пункта до тех пор, пока не появятся признаки замедления роста цен.

· Акции золотодобывающей Yamana Gold повышались более чем на 14% на новостях о поглощении канадской Gold Field. Стоимость сделки оценивается на уровне $6,7 млрд, а каждый акционер Yamana Gold получит 0,6 акций Gold Field.