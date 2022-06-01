«Фридом Финанс»: Инвесторам подставят «плечо»

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Вчера преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста на фоне дивидендных новостей стали акции ТГК-1 (+5,10%) и ОГК-2 (+2,21%). В аутсайдерах оказались бумаги ОК РУСАЛ (-5,10%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 60–64.

На фондовом и валютном рынках отменяется ряд ограничений. Инвесторы получат возможность использовать кредитное «плечо», в том числе для коротких продаж. Ранее отсутствие возможности шортить выступало одним из факторов резкого роста отдельных бумаг, поскольку на рынке отмечалась нехватка ликвидности. На наш взгляд, в настоящий момент большого запроса на маржинальное кредитование нет ввиду все еще высоких процентных ставок. Однако рост краткосрочных внутридневных спекуляций произойдет, что будет способствовать увеличению торговых оборотов. Главными бенефициарами снятия ограничений станут Московская и СПБ Биржи: их собственные котировки могут получить значительный импульс к росту.

Ожидаем боковую динамику. С внешних площадок не поступает четких сигналов, новостной фон спокоен. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2350–2400 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 61–63.