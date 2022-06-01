Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 июня: 3 674,1101 руб/1 г золота и 43,6400/1 г серебра ЦБ РФ с 1 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 674,1101 руб.

1 грамм серебра - 43,6400 руб.

1 грамм платины - 1 889,5900 руб.

1 грамм палладия - 4 038,6599 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 82,5101 р. (2,20%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5500 р. (3,43%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,7500 р. (2,46%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 107,8600 р. (2,60%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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