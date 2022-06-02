«Фридом Финанс»: Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: 2300-2500 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на Московской бирже 1 июня начались в зеленой зоне. К 13:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,77%, до 2373,95 пунктов. РТС поднялся на 1,15%, до 1222,03 пунктов на фоне укрепления российского рубля, индекс голубых фишек вырос на 0,83%.



В лидеры роста вышли X5 Retail Group (+3,37%) Polymetal (+2,55%) и Сбербанк (+2,36%). Акции Сбербанка растут на фоне возобновления продаж наличной валюты в отделениях банка с сегодняшнего дня, за исключением долларов и евро. Отключение от системы SWIFT не вызвал угрозы для работы Сбера.



В аутсайдерах оказались акции Мечел (-21,77%), Магнит (-2,35%) и Северсталь (-1,87%).



Привилегированные бумаги Мечела снижаются с открытия торгов на фоне вчерашней рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год, несмотря на почти стократный рост чистой прибыли за прошлый год. Однако окончательное решение по дивидендам будет принято акционерами компании на годовом собрании 30 июня. Акции Северстали дешевеют на фоне ожидания снижения производства в июне на 20-40%. По информации компании часть оборудования уже находится в простое.



Котировки Brent растут на 1,35%, до $117,15 за баррель на фоне введения частичного эмбарго на российскую нефть странами ЕС. Вчера котировки на этой новости на максимуме достигали $125 за бочку, но вечером вышла статья в издании Wall Street Journal в которой говорилось об обсуждении членами ОПЕК приостановки России в сделке по добыче нефти. Частичное эмбарго способно подтолкнуть котировки Brent к росту в район $130,00-139,00 за баррель Brent в течение летнего сезона. А приостановка членства России в соглашении ОПЕК+, на наш взгляд, сейчас маловероятна. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 2 июня, мы ожидаем планового увеличения объемов добычи на 400 тыс. баррелей в сутки странами, участвующих в этом соглашении. На этом фоне котировки на текущей неделе будут оставаться в диапазоне $115,00-120,00 за баррель Brent.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 0,42%, до 61,24. EUR/RUB растет на 1,47%, до 65,61. Рубль укрепляется против доллара на фоне роста цен на нефть, в ближайшее время данная тенденция может сохраняться, пока не отменят правило о продаже 50% валютной выручки экспортерами или не вернут прежнее бюджетное правило об обязательной покупке валюты для пополнения ЗВР.



Сегодня до конца текущей сессии прогнозируем диапазон 59,00–63,00 рублей за доллар и 62,00–69,00 рублей за евро.



Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: 2300–2500 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1130–1290 пунктов.