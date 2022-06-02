«Фридом Финанс»: В фокусе — показатели инфляции и нефтяные цены

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 31 мая основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 0,63%, до 4132 пунктов, Dow Jones снизился на 0,67%, Nasdaq потерял 0,41%. Хуже рынка выглядели энергетические компании (-1,65%) и предприятия сырьевого сектора (-1,60%). Рост показали эмитенты из потребительской отрасли (+0,76%) и телекомы (+0,41%).

Unilever PLC (UL: +9,89%) заявила, что в ее совет директоров войдет бизнесмен Нельсон Пельц. DexCom Inc (DXCM: +3,06%) опровергла информацию о переговорах относительно приобретения Insulet Corporation (PODD: -9,24%). Акционеры Amazon (AMZN: +4,40%) одобрили дробление бумаг в соотношении 20 к 1.

Решение стран ЕС о введение эмбарго в отношении 90% сырой нефти, импортируемой из России, к концу текущего года спровоцировало резкий рост котировок черного золота. Этот скачок, в свою очередь, усилил опасения американцев по поводу того, что инфляционное давление сохранится дольше, чем ожидалось, и, как следствие, спровоцирует дальнейшее увеличение расходов компаний. Важно отметить, что в последнее время эмитенты указывают на повышение затрат в своих отчетах все чаще. Еще одним фактором давления на фондовый рынок остается «ястребиная&r aquo; позиция представителя ФРС Кристофера Уоллера, который выступает за повышение ставки на 50 б.п. на каждом заседании до тех пор, пока инфляция не замедлится до уровня, близкого к целевому значению в 2%.

Индекс доверия потребителей от Conference Board в мае упал до 106,4 пункта против 108,6 в апреле и 120 пунктов год назад. Ослабление показателя отражает обеспокоенность населения по поводу разгона инфляции.

Доходность 10-летних трежерис по сравнению со вчерашней сессией выросла на 10 б.п., до 2,84%, у двухлетних бумаг — на 7 б.п., до 2,54%. Показатель для 30-летних облигаций достиг 3,05%.

Торги 31 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в красной зоне. Хотя японский Nikkei 225 прибавил 0,65%, гонконгский Hang Seng потерял 0,56%, а китайский CSI 300 упал на 0,20%. EuroStoxx 50 с открытия сессии снижается на 0,02%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $122,84 за баррель. Золото торгуется по $1842,70 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4110–4160 пунктов.

Сегодня выйдут данные числа открытых вакансий в США за апрель (консенсус: 11,4 млн, предыдущее значение: 11,55 млн).

Индекс настроений от Freedom Finance снизился на один пункт, до 35.

S&P 500 продолжает движение выше краткосрочной поддержки в диапазоне 4060–4100 пунктов. Индикатор RSI находится на уровне нейтральных значений, а MACD продолжает указывать на возможность развития восходящего движения.