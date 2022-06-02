«Фридом Финанс»: Фондовый рынок показал умеренный рост

Аналитики «Фридом Финанс»:

В среду, 1 июня, российский фондовый рынок открыл летний сезон небольшим ростом: индекс Мосбиржи к вечеру вырос только на 0,1%, а индекс РТС повысился на 1%.

Рынок ожидает завтрашнего решения ОПЕК+ относительно увеличения добычи нефти. Скорее всего, добыча вновь будет увеличена на 432 тыс.б/с, хотя в дальнейшем возможен пересмотр квот на добычу с учётом частичного эмбарго ЕС на российскую нефть. Цена нефти Brent в среду росла на 1,62%, до $117,5 за баррель.

Золото в среду опять упало в цене и опять незначительно, на 0,17%, до $1845,15 за тройскую унцию.

Рубль на Московской бирже показывал разнонаправленную динамику. К вечеру среды доллар по отношению к рублю снизился на 30 копеек до 61,2 руб., а евро, наоборот, довольно существенно вырос, прибавив 2,01 руб. и поднявшись до 64,34 руб.

Лидерами роста в среду оказались депозитарные расписки ЦИАН (+6,2%) видимо, на сообщении Банка России о том, что ограничения на торговлю иностранными ценными бумагами, не будут распространяться на российских эмитентов. Подорожали в среду привилегированные акции Транснефти (+4,5%) и ОГК-2 (+3,6%), последняя – на фоне сообщений о рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за 2021 год. Абсолютными лидерами снижения на рынке акций в среду стали привилегированные акции Мечела (-22,99%), бумаги группы «Сегежа» (-6,2%), а также акции Северстали (+2,4%).

На завтра ожидаем индекс Мосбиржи снова в коридоре 2300–2400 пунктов. По валютным парам USD/RUB и EUR/RUB прогнозируем на завтра 61-63 и 63–65 руб., соответственно.