«Открытие»: МТС не собирается разочаровывать акционеров

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

МТС не собирается разочаровывать акционеров

· Отечественный рынок торговался в небольшом плюсе на фоне стабильного рубля и минимума корпоративных новостей. В Европе решили рассмотреть вопрос налогообложения газовых поставок из России, хотя накануне заявлялось об отсутствии планов по каким-либо санкциям в этой сфере. Активность была сравнима с предыдущим днём. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 13,5 млрд рублей по сравнению с 12,5 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2384,11 п. (+1,20%), а индекс РТС - 1225,38 п. (+1,43%).

· Лидерами среди индексных бумаг были X5 Retail Group, Fix Price, Сбербанк, Polymetal и «Яндекс». Самыми слабыми оказались «Магнит», HeadHunter, «Северсталь», НЛМК и «Полюс». В отношении слабости металлургов можно говорить о неопределённости с будущими дивидендными выплатами, а также определённости с сокращением производства. Большинство секторов торговались в плюсе. Наиболее активно повышались финансовый и химия и нефтехимия, которые прибавляли около 1,2%.

· Акции «Газпрома» повышались на 1,6%. Компания сообщила, что в январе-мае компания добыла 211,4 млрд кубометров газа. Снижение добычи составило 4,8% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Поставки на внутренний рынок находятся на уровне прошлогоднего показателя. Экспорт в страны дальнего зарубежья сократился на 27,6% до 61 млрд кубометров. Также компания отмечает продолжающийся рост поставок в Китай в рамках долгосрочного соглашения.

· В МТС решили отложить вопрос пересмотра дивидендной политики. «В условиях усиления макроэкономической неопределенности в начале 2022 года и отказа многих российских компаний выплачивать дивиденды в 2022 году вопрос о принятии новой дивидендной политики ПАО "МТС" на 2022-2024 годы отложен. В то же время стабильное финансовое положение и комфортный уровень долговой нагрузки позволяют обеспечить выплату дивидендов в 2022 году, что остается существенным фактором сохранения инвестиционной истории ПАО "МТС», - говорится в материалах компании к годовому общему собранию акционеров. В рамках политики на 2019-2022 годы предусматривалась выплата дивидендов не менее 28 рублей на акцию двумя платежами по итогам года и по итогам полугодия.

· Валютные торги проходят спокойно, что привело к относительной нормализации курса EUR-USD через рубль к аналогичному на Forex. К середине дня соотношение евро к доллару составляло $1,0456 по сравнению с $1,0716 на Forex. Днём ранее соотношение падало до $1,01 на фоне реализации сделок по продаже экспорта газа за рубли.

· Доходности высоколиквидных облигаций немного стабилизировались. Германские 10-летние бонды торговались с доходностью около 1,122%, а доходность по 10-летним американским обязательствам выросла на 3 базисных пункта до 2,87%. Наиболее значимые потери около 0,6% против доллара США наблюдались в иене, что является традиционной динамикой при расширении спрэда доходности японских и американских облигаций. На торгах в Азии доходность по японским 10-летним бондам упала на 0,4 базисных пункта до 0,236%.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY - 102,032 (+0,26%),

· EUR-USD - $1,0709 (-0,23%),

· GBP-USD - $1,2579 (-0,19%),

· USD-JPY - 129,47 (+0,61%),

· USD-RUB – 61,29 (-0,35%),

· EUR-RUB – 63,92 (+2,55%).

Deutsche Bank допускает повышение ставки ЕЦБ на 50 базисных пункта в сентябре

· Европейские индексы негативно реагируют на свежую статистику по деловой активности. Индекс PMI в производственной сфере еврозоны снизился в мае до 54,6 п. с 55,5 п. в апреле. В Германии наблюдался рост до 54,8 п. с 54,6 п. в апреле. Во Франции падение до 54,6 п. с 55,7 п., а в Италии провал до 51,9 п. с 54,5 п. В Великобритании также замедляется промышленная активность до 54,6 п. с 55,8 п. Безработица в еврозоне осталась на уровне 6,8% в апреле. Также отметим падение розничных продаж в Германии на 5,4% в апреле, что, вероятно, связано со снижением активности потребителей на фоне высокой инфляции.

· В Deutsche Bank полагают, что повышение инфляции до рекордных 8,1% в мае может означать повышение ставки ЕЦБ на 50 базисных пункта уже в сентябре. Соответственно, европейские инвесторы напуганы перспективой одновременного роста ставок и замедления экономического роста.

· Германский DAX торговался чуть сильнее прочих индексов за счёт бумаг автомобилестроителей. Эстафета была принята от японских автомобильных компаний, которым аналитики JPMorgan пророчат рекордные прибыли в текущем году.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 7593,53 п. (-0,19%),

· DAX - 14431,46 п. (+0,30%),

· CAC 40 - 6475,25 п. (+0,10%).

Нефтяные спекулянты не поверили в разногласие основных участников ОПЕК+

· Национальная комиссия по реформам и развитию КНР ожидает, что к 2025 году около трети электроэнергии будет вырабатываться на основе возобновляемых источников. В угольном эквиваленте это составит около 1 млрд тонн. В 2020 году генерация энергии из возобновляемых источников составляла 15,4%. К 2030 году власти Китая намерены довести мощность альтернативной энергетики до 1200 ГВт за счёт реализации масштабных проектов в пустынных северо-западных регионах. Однако сокращение использования угля начнётся лишь с 2026 года, а до этого момента должны войти в строй мощности около 150 ГВт.

· Нефть не поверила в разногласия участников соглашения ОПЕК+ и возобновила рост. Министры иностранных дел РФ и Саудовской Аравии заявили о том, что сотрудничество в рамках соглашения продолжится и оно не будет определяться политическими запросами. Меж тем накануне стало известно о том, что лидеры Евросоюза согласовали план отказа от российской нефти, предоставив некоторые исключения для пользователей южной ветки нефтепровода «Дружба» и Болгарии. То есть в перспективе можно ждать удлинение танкерных маршрутов и появление логистических проблем в отдельных регионах потребления нефти. Меж тем в Шанхае с полуночи смягчили карантинные меры, вернув к работе локальные бизнесы. Соответственно, ожидается достаточно быстрое восстановление спроса на топливо.

· Предварительные опросы показывают, что запасы нефти в США могли сократиться на прошлой неделе. Запасы бензина и дистиллятов, напротив, могли увеличиться перед длинными выходными.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $116,67 (+0,93%),

· WTI - $115,39 (+0,63%),

· Алюминий - $2730 (-2,05%),

· Золото - $1833,5 (-0,81%),

· Медь - $9496,44 (+0,27%),

· Никель - $27875 (-1,82%).

ФРС начинает сокращать баланс

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,3% в S&P 500 и NASDAQ до 0,45% в Dow Jones. Текущий рост доходностей по казначейским обязательствам продолжает отражать опасения чрезмерно агрессивного повышения ставки ФРС.

· Потенциал дальнейшего роста цен подчеркивается очередным подорожанием WTI, которая вновь торгуется выше $116 за баррель.

· До конца дня выйдут данные по производственной активности от Markit и ISM. Кроме того, с 1 июня начинается сокращение баланса ФРС, что будет способствовать дальнейшему росту доходностей.

· HP Inc. отчиталась на 3 цента выше прогноза, сообщив о прибыли на акцию в размере $1,08 за свой последний квартал. Выручка также оказалась лучше ожиданий, что позволило менеджменту улучшить корпоративный прогноз на финансовый год. Позитивом для компании стало возвращение сотрудников с удалённой работы в офисы.

· Акции Salesforce дорожали на 9%. Компания отчиталась о прибыли на акцию в размере $0,98, что на 4 цента лучше ожиданий. Выручка также выше прогнозов и по аналогии с HP менеджмент улучшил свой прогноз на финансовый год.