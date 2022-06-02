Комментарии

«Фридом Финанс»: Котировки не смогли выйти из боковика

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: 

В среду торговая динамика была смешанной. Лидерами роста на фоне новостей о дивидендах стали акции ОГК-2 (OGKB +3,55%). На фоне отказа от выплат акционерам обвалились «префы» Мечела (MTLRP -22,94%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 61.

Инвесторы не воспользовались шортами. Торговая активность, а также волатильность на валютном и фондовом рынках не увеличилась по сравнению с предыдущими торговыми днями. По нашему мнению, на фоне боковой динамики рынков у игроков отсутствует мотивация к проведению высокоспекулятивных операций. Шорты обычно открывают на фоне сильного движения котировок. Всплеск волатильности на валютном и фондовом рынках может произойти в случае значительного изменения цены на нефть.       

Ожидаем боковую динамику. С внешних площадок не поступает четких сигналов, новостной фон спокоен. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2350–2400 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 61–63.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
«Мы все оказались в одной лодке»
Льготная ипотека для вчерашних вкладчиков
Цифровая трансформация. Как новые сервисы Сбера открывают окна возможностей для иркутского бизнеса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги