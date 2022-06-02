«Фридом Финанс»: Котировки не смогли выйти из боковика

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В среду торговая динамика была смешанной. Лидерами роста на фоне новостей о дивидендах стали акции ОГК-2 (OGKB +3,55%). На фоне отказа от выплат акционерам обвалились «префы» Мечела (MTLRP -22,94%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 61.

Инвесторы не воспользовались шортами. Торговая активность, а также волатильность на валютном и фондовом рынках не увеличилась по сравнению с предыдущими торговыми днями. По нашему мнению, на фоне боковой динамики рынков у игроков отсутствует мотивация к проведению высокоспекулятивных операций. Шорты обычно открывают на фоне сильного движения котировок. Всплеск волатильности на валютном и фондовом рынках может произойти в случае значительного изменения цены на нефть.

Ожидаем боковую динамику. С внешних площадок не поступает четких сигналов, новостной фон спокоен. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2350–2400 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 61–63.