Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 июня: 3 634,0300 руб/1 г золота и 43,0300/1 г серебра ЦБ РФ с 2 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 634,0300 руб.

1 грамм серебра - 43,0300 руб.

1 грамм платины - 1 903,2800 руб.

1 грамм палладия - 4 016,0701 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 40,0801 р. (1,09%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6100 р. (1,40%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,6900 р. (0,72%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,5899 р. (0,56%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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