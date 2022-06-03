«Фридом Финанс»: В центре внимания — макростатистика

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговая сессия 1 июня на американских фондовых площадках завершилась снижением основных индексов. S&P 500 опустился на 0,75%, до 4101 пункта, Nasdaq потерял 0,72%, Dow Jones скорректировался на 0,54%. Большинство секторов закрыли торги в красной зоне. Заметное падение продемонстрировали отрасли финансов (-1,61%) и здравоохранения (-1,44%). Позитивную динамику котировок показали энергетические компании (+1,63%) и телекомы (+0,17%).

Квартальные результаты Salesforce (CRM: +9,88%) оказались лучше прогнозов аналитиков. Хотя операционная экономия позволила пересмотреть ожидания по годовой прибыли вверх, обновленный прогноз не оправдал среднерыночных оценок. HP Inc. (HPQ: +3,86%) превзошла ожидания по квартальной выручке и прибыли, однако отчиталась о сокращении объема продаж в большинстве сегментов. Тем не менее гайденс по прибыли на текущий финансовый год оказался выше консенсус-оценок. Delta Airlines (DAL: -5,16%) улучшила прогноз на II квартал с учетом повышения спроса на авиаперелеты и индексации тарифов, ожидая восстановления выручки до предпандемийного уровня.

Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за май вырос до 56,1 пункта, поднявшись с 55,4 в апреле и превзойдя ожидания экспертов. Показатели новых заказов и объема производства укрепились, при этом ситуация с поставками постепенно улучшается. В результате субиндекс запасов восстановился до максимума за последние полгода. Восполнение нехватки товаров на рынке и восстановление занятости могут привести к смягчению давления цен производителей. В то же время отчет указывает на возможность замедления роста метрик обрабатывающей промышленности в условиях укрепления доллара и ожидаемого охлаждения потребительского спроса. Согласно данным «Бежевой книги» ФРС, в апреле-мае экономика США росла умеренными темпами. По оценкам ряда региональных банков, на фоне сокращения монетарного стимулирования и повышения процентных ставок рост ВВП уже начинает замедляться. В то же время несколько опрошенных округов отметили смягчение напряженности на рынке труда и ослабление инфляции.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард 1 июня заявил, что ожидает замедления экономического роста США до 1,75–2% в долгосрочной перспективе. Как наиболее решительно настроенный представитель FOMC, Буллард по-прежнему выступает за повышение ставки ФРС до 3,5% к концу году, однако отмечает, что данный уровень может быть понижен в 2023-м или в 2024 году, как только инфляция вернется к целевому значению. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли подчеркнула, что пауза в текущем цикле повышения возможна после достижения учетной ставкой уровня 2,5%.

Биржевые площадки АТР закрыли торговую сессию 2 июня разнонаправленно. Японский Nikkei скорректировался на 0,16%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,05%, китайский CSI 300 прибавил 0,16%. EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавляет 0,73%. Цена фьючерса на нефть марки Brent составляет $113 за баррель. Золото торгуется у отметки $1854 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4060–4120 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные объема промышленных заказов в США за апрель (консенсус: рост на 0,7% м/м после 1,8% в марте).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на 2 пункта, до 37.

После ралли прошлой торговой недели S&P 500 опустился до уровня краткосрочной поддержки в 4100 пунктов. Индикатор RSI находится в пределах нейтральной зоны, MACD указывает на сохранение позиций «быков». Краткосрочный рост возможен, если бенчмарку удастся удержаться выше диапазона 4060–4100 пунктов. В случае пробоя данного уровня вниз индекс продолжит демонстрировать негативную динамику.

Сегодня Lululemon Athletica (LULU) отчитается за I квартал 2022 финансового года после закрытия рынка. Ожидается, что выручка эмитента вырастет на 24% г/г, до $1,53 млрд, а скорректированная EPS повысится на 23% г/г, составив $1,43. После публикации отчета за прошлый квартал котировки компании прибавили почти 10%, поскольку прибыль за три отчетных месяца, а также гайденсы выручки и прибыли за квартал и полный финансовый 2022 год превзошли консенсус-оценки аналитиков с Уолл-стрит. При этом доход компании за прошлый квартал совпал с общерыночными ожиданиями. Как следствие, инвесторы считают, что фактические результаты LULU совпадут с прогнозируемым ростом. В прошлом квартале продажи эмитента повысились на 23% г/г, до $2,13 млрд, превзойдя предварительные оценки аналитиков. Позитивная динамика последнего квартала года была обусловлена ростом сопоставимых продаж на 32% и увеличением доходов от прямых продаж потребителям на 17%.