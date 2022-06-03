«Фридом Финанс»: Лидеры роста – Мосэнерго, Qiwi и Интер РАО

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 2 июня индекс Мосбиржи снизился на 1,34%, до 2342,89 пункта. РТС упал на 2,01%, до 1197,61 пункта, на фоне ослабления российского рубля, индекс голубых фишек просел на 1,48%. Хотя регулятор отменил запрет на короткие продажи, волатильность на финансовых рынках не увеличилась, а объемы торгов остались даже ниже средних значений за май.

В лидеры роста вышли «префы» Транснефти (+2,84%), а также бумаги Мосэнерго (+2,71%), Qiwi (+2,06%) и Интер РАО (+1,07%). В аутсайдерах оказались акции Русгидро (-4,69%), Новатэка (-3,57%) и Россетей (-3,17%).

Котировки Транснефти растут на ожиданиях прироста запасов нефти в текущем году на уровне 28 млн тонн по сравнению с 25 млн тонн в 2021-м. Бумаги Мосэнерго подорожали на фоне рекомендации совета директоров о выплате дивидендов в размере 0,22308 руб. на акцию, что соответствует доходности 11,68% годовых. Акции Россетей падают четвертый день подряд по противоположной причине: менеджмент компании не планирует распределять дивиденд за 2021 год.

Котировки Brent снижаются на 2,40%, до $113,50, на фоне ожидания того, что члены ОПЕК+ могут договориться об увеличении добычи на 432 тыс. баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия заявила о готовности нарастить производство в случае падения нефтедобычи в России. Однако мы считаем, что коррекция мировых цен на черное золото будет непродолжительной и скоро котировки Brent вернутся к $120 за баррель.

Пара USD/RUB в моменте растет на 0,51%, до 61,59. EUR/RUB повышается на 1,24%, до 65,75. Рубль сегодня реагирует на снижение мировых цен на нефть. Налоговый период завершен и поддержки от экспортеров нацвалюта пока не получает. Сегодня до конца текущей сессии основные валютные пары будут двигаться в диапазонах 60–63 и 62–69 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгового дня: зона 2280–2450 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1130–1280 пунктов.