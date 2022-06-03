«Открытие Инвестиции» запустили фонд с промежуточными выплатами

УК «Открытие» (бренд «Открытие Инвестиции») запустила открытый паевой инвестиционный фонд «Открытие — Сбалансированный Рантье», предполагающий промежуточные выплаты купонов и дивидендов. Таким образом, у инвесторов появляется возможность получать инвестиционный доход на постоянной основе.

ПИФ «Открытие — Сбалансированный Рантье» — один из первых фондов на российском рынке, который даст возможность получать регулярный ежеквартальный доход за счет дивидендов и купонов без комиссий, возникающих при продаже паев.

Регулярные выплаты позволят инвесторам:

получать инвестиционный доход без комиссий, возникающих при продаже паев;

наглядно видеть результаты управления, получая средства на свой банковский счет;

самостоятельно принимать решение о распределении полученных средств: реинвестировать полученный промежуточный доход для максимального результата инвестирования или использовать в личных целях.

Инвесторы фонда «Открытие — Сбалансированный Рантье» получат готовый диверсифицированный портфель под управлением профессионалов из бумаг крупнейших российских компаний («Лукойл», «Газпром», «АЛРОСА», «Роснефть» и др.). В портфель включены акции компаний, которые потенциально могут осуществлять и увеличивать дивидендные выплаты при различных макроэкономических условиях, а также облигации надежных эмитентов с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам.

Благодаря тому, что в фонд входят только отраслевые лидеры, у клиентов появляется возможность зарабатывать на росте ключевых игроков рынка, а диверсификация вложений снижает потенциальные риски.

Напомним, инвестор может освободить доход от налога при владении паями более трёх лет (доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год, то есть платить налог придется, только если клиент заработает на инвестициях больше 9 млн рублей за три года).

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Мы давно видим потребность инвесторов получать регулярную доходность в течение всего срока инвестирования. В первую очередь данный подход интересен тем, кто использует инструменты с периодическим получением доходов — депозиты, накопительные счета, облигации с купонными или акции с дивидендными выплатами.

Благодаря изменениям в федеральном законе „Об инвестиционных фондах“, вступившим в силу в этом году, мы смогли создать продукт, отвечающий таким запросам — ПИФ „Открытие — Сбалансированный Рантье“. Если раньше клиенты могли заработать только при продаже паев, теперь выплаты купонов и дивидендов можно получить напрямую на свой банковский счет. Это позволит инвестору иметь регулярный доход без необходимости совершать какие-либо действия».

Оформить паи фонда можно в личном кабинете УК «Открытие», а также в офисах банка «Открытие».

«Открытие Инвестиции» — бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг).

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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Информация предоставляется в рамках предложения финансового инструмента

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный рантье» зарегистрированы Банком России 23.05.2022 № 4962.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 (800) 500-78-25 (звонок по России бесплатный), в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru, а также в агентских пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/).

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».