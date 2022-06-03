«Фридом Финанс»: Нефтегазовый сектор под давлением

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В четверг преобладала слабонегативная динамика. Лидерами роста, несмотря на коррекцию цен на алюминий, стали акции ОК РУСАЛ (+5,78%). В аутсайдерах оказались бумаги Северстали (-11,74%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 61.

Котировки нефтегазового сектора снижаются на фоне решения ОПЕК. Участники соглашения договорились увеличить добычу со следующего месяца на 648 тыс. баррелей в сутки. Это не купирует полностью риск дефицита на фоне принятия очередного пакета санкций ЕС, однако вскоре члены картеля намерены собраться еще раз. К концу года нехватка сырья может составить 1,5–2,0 млн баррелей, если ЕС все же снизит объем покупки у российских компаний на 90%. Цены во многом будут зависеть от сбытовой политики. Если Россия сократит производство и экспорт, дефицит будет ощутимым и рост цен в процентном отношении превысит объем сокращения натуральных объемов в несколько раз. Можно ожидать повышения котировок Brent в диапазон $150–200 за баррель. Более мягкий сценарий предполагает перераспределение объемов на мировом рынке, в этом случае дефицит будет относительно невелик (менее 1 млн баррелей в сутки) и есть риск, что нефть будет продаваться с дисконтом. В этом случае биржевая цена смеси во втором полугодии 2022-го будет колебаться в диапазоне $120–150 за баррель. Рынок сейчас отыгрывает этот сценарий, поэтому котировки акций нефтегазового сектора преимущественно снижаются.

Ожидаем боковую динамику. С внешних площадок не поступает четких сигналов, новостной фон спокоен. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2350–2400 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 61–63.