«Открытие»: Очередной санкционный пакет Евросоюза испортил настроение российским инвесторам

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Работающие азиатские рынки преимущественно растут. Нефть остаётся дорогой после решения ОПЕК+. Однако российским активам предстоит детально изучить очередной санкционный пакет Евросоюза. Поэтому в начале дня ждём снижения отечественных индексов и некоторой слабости от рубля. Если санкционный пакет не принесёт неожиданных сюрпризов, то в течение дня рубль и рынок акций могут стабилизироваться.

Очередной санкционный пакет Евросоюза испортил настроение российским инвесторам

Российские акции подешевели по итогам торгов в четверг. Каких-либо позитивных внешних новостей не было, да и внутренний информационный фон был скудным. В Европе окончательно согласовали 6-ой пакет санкций против РФ. Текст будет опубликован в пятницу, но уже понятно, что он содержит постепенный отказ от поставок нефти и нефтепродуктов из РФ. США и Великобритания продолжают наращивать военные поставки в зону геополитического конфликта. Рубль на этом фоне незначительно ослаб. Активность была привычной. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 25,936 млрд рублей по сравнению с 23,159 млрд рублей днём ранее.

2 отраслевых индекса российского рынка показали рост и 8 снизились. Сектор телекоммуникаций стал лидером дня, поднявшись на 1,05% благодаря акциям МТС, по которым будут выплачены вполне солидные дивиденды. Самыми слабыми были секторы металлов и добычи (-2,57%), химии и нефтехимии (-2,02%), а также строительных компаний (-2,25%).

Бумаги «Северстали» оказались аутсайдерами среди индексных бумаг. Владелец компании Алексей Мордашов и члены его семьи включены в санкционный список США. В SDN List включены связанные с бизнесменом «Северсталь», «Севергрупп», Nordgold, «Алгоритм».

Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в мае 2022 года составил 78,3 трлн рублей, что на 5,2% больше по сравнению с маем 2021 года, когда он составил 74,3 трлн рублей. При этом количество торговых дней в мае 2022 года было меньше, чем в мае 2021 года, на 10% (18 дней против 20). Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в мае 2022 года упал в 3,4 раза - до 995,4 млрд рублей с 3 трлн 380,7 млрд рублей в мае 2021 года. Объем торгов на срочном рынке уменьшился в мае 2022 года по отношению к маю 2021 года в 1,9 раза, до 5,6 трлн рублей с 10,4 трлн рублей. Объем торгов на валютном рынке снизился в мае на 38%, до 16,1 трлн рублей с 26,0 трлн рублей в мае 2021 года. При этом в мае вырос объем торгов на денежном рынке, достигнув 55,4 трлн рублей, что на 62% больше, чем в мае 2021 года (34,2 трлн рублей). Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) на бирже составил 4,1 млрд рублей (падение в 5,2 раза с 21,2 млрд рублей в мае 2021 года). «В годовом сопоставлении наблюдается рост, который, по сути, базируется исключительно на сильной динамике денежного рынка, - комментирует главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - На всех остальных площадках невооруженным глазом виден сильнейший спад активности. По сравнению же с апрелем объем торгов снизился, но здесь все дело исключительно в календарном факторе (18 рабочих дней против 21)».

Совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за 2021 г. в размере 0,22308 руб. на акцию. Дивидендная отсечка установлена на 11 июля. Всего акционеры компании могут получить 8,87 млрд руб., что составляет 50% чистой прибыли по РСБУ. Таким образом, компания заплатила в соответствии с дивидендной политикой, что позитивно воспринято рынком. Рост дивидендных выплат по сравнению с 2020 годом составляет 24%.

Акции Сбербанка подешевели на 2,44%. В рамках нового пакета санкций Евросоюза Сбербанк отключается от Swift, но это, что называется, давно ожидалось. На российском уровне есть вероятность, что инвесторы ещё долго не увидят дивидендных выплат ведущей финансовой организации. Глава банка Герман Греф заявил, что Сбербанку хватит собственной прибыли за 2021 год для соблюдения всех нормативов ЦБ РФ. То есть дополнительных средств на докапитализацию не потребуется.

Объёмы торгов по основным валютам на Московской Бирже заметно снизились по сравнению с предыдущим днём. В паре EUR-RUB он упал до 55,7 млрд рублей по сравнению с 71,7 млрд рублей днём ранее. В начале месяца традиционно снижается спрос на рубли, что связано с завершением налогового периода. Соответственно, давление на валюты может вновь возрасти во второй половине июня. Кроме того, ФАС предлагает изменить систему одобрения параллельного импорта, убрав разрешительный список, и, заменив его на запретительный. То есть предполагается отсутствие каких-либо ограничений на закупки, если товар не входит в запретную группу. В потенциале, это должно увеличить импорт в ближайшее время.

Высоколиквидные облигации торговались разнонаправленно. Доходность 10-летних германских бондов повысилась на 5,3 базисных пункта до 1,241%. Инфляция цен производителей еврозоны ускорилась в апреле до 37,2%, хотя и оказалась чуть ниже прогнозов 38,5%. В США, напротив, доходность 10-летних казначейских обязательств упала на 2 базисных пункта до 2,91%. Частный сектор экономики США создал лишь 128 тыс. новых рабочих мест в мае по сравнению с ожиданиями 300 тыс. То есть, чем хуже данные, тем меньше оснований у ФРС применять агрессивный подход к повышению ставки. Во всяком случае, ослабление экономики будет тормозить рост цен. На этом фоне индекс доллара был под давлением, а вот евро устроил настоящее ралли на перспективах скорого и агрессивного ужесточения денежной политики.

По состоянию на 23:30 мск:

DXY - 101,778 (-0,73%),

EUR-USD - $1,0748 (+0,94%),

GBP-USD - $1,2572 (+0,68%),

USD-JPY - 129,87 (-0,21%),

USD-RUB – 61,65 (+0,6%),

EUR-RUB – 65,55 (+1,83%).

Слабая статистика по рынку труда снизила градус тревожности в отношении агрессивности ФРС

Индексы США завершили день солидным ростом. Рост до максимальных значений дня состоялся в конце сессии. До этого инвесторы поддерживали осторожный оптимизм на фоне слабых данных по рынку труда и предупреждений Microsoft о негативном влиянии крепкого доллара.

Согласно данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал 128 тыс. новых рабочих мест за май при ожиданиях 300 тыс. Однако слабые данные означают, что у ФРС будет меньше мотивации для агрессивного ужесточения денежной политики, тем более, что слабость рынка труда может транслироваться в замедление инфляции. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до 200 тыс. с 211 тыс. неделей ранее.

Стоит отметить, что ухудшение прогноза Microsoft (+0,79%) также нельзя назвать драматичным. Компания ожидает выручку в диапазоне $51,94-$52,74 млрд по сравнению с предыдущей оценкой $52,40-$53,20 млрд. Впрочем, отрицать негативное влияние фактора доллара, который торгуется около максимальных значений почти за 20 лет, также нельзя. Лишь с начала года американская валюта укрепилась относительно основных конкурентов на 6%.

Ожидания роста ставки ФРС добавляет американской валюте силы по сравнению с конкурентами. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер заявила, что пока рано говорить о прохождении пика инфляции, а по сей причине регулятор должен демонстрировать твёрдость на пути постановки инфляции под контроль. То есть ставка может повышаться достаточно быстро вплоть до сентября. Вице-председатель ФРС Лейл Брейнард полагает, что регулятор не должен останавливать свой план повышения ставки в сентябре.

Бумаги Hewlett Packard Enterprise подешевели на 5,2%. Компания сообщила о прибыли в размере $0,44 на акцию за последний квартал, что на 1 цент оказалось ниже прогнозов. Выручка составила $6,71 млрд при ожиданиях $6,78 млрд. Менеджмент выразил уверенность, что компания сможет сохранить маржу прибыльности на фоне проблем с логистикой и инфляцией, но рынок отмечает слабый потенциал более активного роста.

10 отраслевых индексов S&P 500 показали рост. Сектор энергетики упал на 0,3% и стал единственным, показавшим снижение. Наиболее сильный рост состоялся в секторе цикличных товаров (+3,03%).

По итогам дня:

DJIA - 33248,28 п. (+1,33%),

S&P 500 - 4176,82 п. (+1,84%),

NASDAQ - 12316,90 п. (+2,69%).

Рост розничных продаж обнадёживает японских инвесторов

Активность в Азии была невысокой. Рынки в Гонконге, Китае и на Тайване не работают в связи с праздником Драконьих лодок. Японские акции заметно повышались.

Одним из главных лидеров дня на японском рынке были бумаги розничного оператора Fast Retailing, которые повышались более чем на 5%. Торговая сеть Uniqlo, принадлежащая компании, показала рост сравнимых продаж в мае на 17,5%. Речь идёт о японских магазинах. Однако широкий рынок был гораздо спокойней. Акции Sony повышались на 1,6%, бумаги производителя оборудования для выпуска микросхем Tokyo Electron поднялись на 1,9%. Акции Toshiba снижались почти на 2,5%, хотя компания сообщила о получении 8 предложений по покупке компании и 2 по финансовому альянсу, дабы сохранить листинг на бирже.

Отдельно обратим внимание на региональную статистику. Индекс активности в сфере услуг Австралии упал в мае до 53,2 п. с 56,1 п. в апреле. В Японии показатель поднялся до 52,6 п. с 50,7 п. в апреле. То есть выход Японии из ограничений пандемии оказался достаточно динамичным, а вот в Австралии уже начинается замедление на фоне отсутствия стимулов.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 27745,84 п. (+1,21%).

ОПЕК+ игнорирует требования стран потребителей

Нефть накануне заметно подорожала. Поводом для этого стало решение ОПЕК+ повысить добычу на 648 тыс. бар. в сутки. Первоначально предполагалось, что на совещании может обсуждаться вопрос исключения РФ из альянса и компенсация потери российского производства за счёт членов ОПЕК. Однако нефтяные производители продолжают демонстрировать солидарность, игнорируя запросы стран потребителей. Таким образом, повышение оказалось чуть выше обычного, но это всё ещё слабая компенсация выбывающих объёмов РФ.

Далее рост котировок поддержал отчёт Минэнерго США по запасам. На неделе до 27 мая коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,07 млн бар. до 414,7 млн бар. По опросам аналитиков ожидалось снижение на 1,02 млн бар. Запасы бензина уменьшились на 0,7 млн бар. к предыдущей неделе до 219,0 млн бар. Аналитики ждали снижения на 0,3 млн бар. Запасы дистиллятов снизились на 0,5 млн бар. до 106,4 млн бар. Аналитики ожидали, что их объем не изменится. Запасы нефти находятся на 15%, бензина — на 9%, дистиллятов — на 24% ниже пятилетнего среднего на соответствующую дату. Отметим, что сокращение запасов нефти состоялось на фоне столь же существенного падения стратегических запасов. Стратегические резервы упали на 5,4 млн баррелей до 526,6 млн баррелей (на предыдущей неделе — на 6,0 млн бар.). С начала 2022 г. по 27 мая из стратегических запасов было продано 67,1 млн бар., или 11,3% от их объема на конец 2021 г. Добыча в США осталась на уровне 11,9 млн бар.

Однако после взлёта в четверг котировки немного снижались на пятничных торгах. На рынке опасаются, что высокие цены всё же начнут негативно влиять на спрос, хотя на фоне общей инфляции повышение стоимости нефти не выглядит столь существенным. К примеру, средняя цена нефти в 2008 году с учётом состоявшейся инфляции находилась на уровне $121,7, в 2011 году на уровне $111,26, в 2013 году на уровне $112,5. В текущем году средняя цена даже не поднялась выше $100 за баррель, хотя имеет все шансы сделать это до конца года.

По состоянию на 8:55 мск: