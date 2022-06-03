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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 июня: 3 652,3101 руб/1 г золота и 42,7800/1 г серебра

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ЦБ РФ с 3 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 652,3101 руб.
  • 1 грамм серебра - 42,7800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 959,8800 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 987,0801 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,2800 р. (0,50%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2500 р. (0,58%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 56,6000 р. (2,97%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,9901 р. (0,72%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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