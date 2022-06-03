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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 июня: 3 652,3101 руб/1 г золота и 42,7800/1 г серебра Читайте также: ЦБ: Ситуация в экономике лучше, чем ожидалась Байкалкредобанк снизил ставки по всем кредитам ЦБ РФ с 3 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 652,3101 руб.

1 грамм серебра - 42,7800 руб.

1 грамм платины - 1 959,8800 руб.

1 грамм палладия - 3 987,0801 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,2800 р. (0,50%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2500 р. (0,58%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 56,6000 р. (2,97%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,9901 р. (0,72%) .

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