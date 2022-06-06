«Фридом Финанс»: Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу 2230–2380 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на Московской бирже 3 июня начались в красной зоне. Индекс Мосбиржи снизился на 1,63%, до 2302,09 пункта. РТС упал на 2,14%, до 1170,39 пункта, индекс голубых фишек просел на 1,54%. В лидеры роста вышли Московская биржа (+3,96%), Норникель (+0,20%) и Яндекс (+0,05%). В аутсайдерах оказались акции Северстали (-11,23%), ММК (-8,34%) и Polymetal (-7,43%).

Бумаги Мосбиржи растут после вчерашней публикации итогов торгов за май 2022 года. Совокупный оборот увеличился на 5,2% м/м, до 78,2 трлн руб. Котировки Норникеля повышаются в ожидании ГОСА, которое пройдет сегодня. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденд за 2021 год в размере 1166,72 руб. на одну обыкновенную акцию.

Акции ММК корректируются на фоне сложной ситуации в металлургической отрасли, связанной со снижением внутреннего потребления примерно на 20–30%, а также ограничением наценки Минпромторгом до 10–12%. Polymetal дешевеет при отсутствии инфоповодов. Вероятно, инвесторы отыгрывают снижение мировых цен на золото, которые сегодня теряют 0,25% из-за укрепления американского доллара на фоне повышения процентных ставок.

Котировки Brent корректируются на 0,69%, до $116,80 за баррель, после вчерашней встречи стран ОПЕК+, на которой было решено увеличить объемы добычи в июле и августе сверх принятого ранее плана. Мы считаем, что снижение мировых цен на нефть носит временный характер и скоро котировки Brent вернутся в район $120 за баррель на фоне сокращения поставок из РФ в ЕС.

Пара USD/RUB в моменте растет на 0,51%, до 61,96. EUR/RUB укрепляется на 1,73%, до 66,54. Нацвалюта реагирует на снижение мировых цен на нефть. Поддержки от экспортеров рубль пока не получает, так как в начале месяца у них нет острой необходимости конвертировать валютную выручку. Сегодня до конца текущей сессии прогнозируем диапазон 60,00–63,00 рублей за доллар и 63,00–69,00 — за евро.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2230–2380 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1130–1230 пунктов.