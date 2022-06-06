«Открытие»: Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать позитивным

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать позитивным. Нефть дорожает на оживлении деловой активности в КНР. Пресса Европы и США начинает постепенно говорить о потенциале переговоров по геополитическому конфликту в Европе. Нефть остаётся дорогой на фоне реального дефицита поставок. Российский рынок может начать неделю ростом, а рубль вновь укрепиться.

Итоги предыдущей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи упал с 2407,59 п. до 2308,03 п., а индекс РТС поднялся с 1133,94 п. до 1199,55 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,0732 до $1,0718. USD-RUB упала с 66,70 до 60,95, а EUR-RUB с 69,69 до 64,75. Нефть Brent подорожала с $119,43 до $119,72 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1851,00 до $1850,20 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 1069,81 до 1066,04 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4158,24 п. до 4108,54 п.

· Всю прошедшую неделю российский рынок жил под влиянием 6-го пакета санкций Евросоюза. Сначала это были ожидания в отношении ограничений поставки нефти, а затем появились и новые дополнительные подробности. Евросоюз намерен в течение 6-ти месяцев существенно сократить закупки нефти из РФ, оставив лишь поставки по южной ветке трубопровода «Дружба». Также в течение 8-ми месяцев планируется отказаться от закупке российских нефтепродуктов. Под влиянием этих новостей давление испытывали бумаги нефтяных компаний. Затем стало известно о санкциях против владельца «Северстали» Алексея Мордашова и членов его семьи, а также против его бизнеса. Это привело к тому, что в конце недели резко просели бумаги всех российских металлургов, так как в отношении этих компаний ожидаются аналогичные действия. Продолжилась череда отказов от дивидендов, но отрадно отметить, что региональные энергетики всё же преимущественно собираются поделиться своей прибылью с акционерами, как, например, ОГК-2, «Мосэнерго» и ТГК-1.

· Рубль на прошедшей неделе укреплял свои позиции. Налоговый период завершился, но это не привело к ослаблению российской валюты. Навес валютного предложения сохраняется при незначительном спросе на валюту со стороны импортёров и населения. Минфин отчитался о 263,7 млрд дополнительных нефтегазовых доходах в мае, а также ожидает 392,9 млрд рублей дополнительных доходов. То есть бюджет пока не испытывает проблем с финансированием. Получаемые средства не направляются на покупку валюты, или валютных эквивалентов других стран. Вероятно, что в середине июня немного оживиться частный спрос на фоне истечения сроков высокодоходных депозитов, открытых после повышения ставки ЦБ РФ до 20% в марте. Тем не менее, этот спрос также не будет долгосрочным, или значимым. Какой-либо баланс на рынке появится лишь при оживлении импорта, хотя основная активность предполагается в паре юань-рубль. В январе-апреле товарооборот РФ и Китая вырос на 25,9% в годовом выражении до $51,9 млрд. Экспорт из Китая вырос на 11,3%, а поставки товаров и услуг из РФ увеличились на 37,8% до $30,85 млрд. То есть даже в балансе с Китаем российский экспорт преобладает над импортом.

· Внешние рынки продолжают жить в страхе по поводу инфляции и действий центральных банков. Европейское нефтяное эмбарго, по сути, является одним из примеров добровольного поддержания роста цен. В США данные по рынку труда за май показали рост числа рабочих мест на 390 тыс. То есть у ФРС пока нет оснований смягчать риторику, или планы в отношении ужесточения денежной политики. В еврозоне инфляция разогналась до 8,1% в мае, а цены производителей вовсе до 37,2% Данные по Китаю за май оказались немного лучше апреля, но уже в июне ожидается ускорение экономики на фоне смягчения карантинных мер в Шанхае. Соответственно, инфляция и динамика деловой активности в Китае продолжат влиять на настроение инвесторов. Кстати, июнь является самым плохим календарным месяцем для финансовых рынков.

События предстоящей недели

· Новая Зеландия отмечает в понедельник День рождения Королевы, а в Швейцарии День Святой Троицы. В Китае выйдет индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin.

· Во вторник в Японии опубликуют данные по динамике расходов домохозяйств за апрель. Резервный Банк Австралии может повысить ставку на 25 базисных пункта до 0,60%. Производственные заказы в Германии могли увеличиться за апрель на 0,5%. В Великобритании выйдет индекс деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор. Индекс доверия инвесторов еврозоны мог подняться в июне до -20,0 п. с -22,6 п. в мае. Отрицательное сальдо торгового баланса США могло сократиться в апреле до $89,3 млрд с рекордных $109,8 млрд в марте. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

· Япония в среду уточнит данные по ВВП за I квартал. Пересмотр первоначальной оценки -1,0% в годовом выражении не ожидается. Промышленное производство в Германии могло увеличиться за апрель на 1,0%. Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании мог снизиться в мае до 58,0 п. В еврозоне уточнят ВВП за I квартал. Изменение первоначальной оценки 5,1% в годовом выражении не ожидается. В США выйдет статистика оптовых запасов и продаж за апрель. Минэнерго США опубликует данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В России опубликуют оценку инфляции за май. Ожидается замедление роста цен до 17,3% с 17,8% в апреле. Акции «Ленэнерго» торгуются последний день с дивидендами - 0,3479 на обыкновенную и 21,2238 рублей на привилегированную акцию.

· Китай в четверг опубликует данные по экспорту и импорту за май. Днём ЕЦБ примет решение поставке. Пока изменений не ожидается, но могут поступить заявления о завершении программы выкупа активов и возможном повышении ставки на следующих заседаниях. В США опубликуют традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. В России отчётность по МСФО предоставит АФК «Система».

· Китай в пятницу может сообщить о замедлении инфляции в мае до 1,8% с 2,1% в апреле. Цены производителей КНР также могли замедлить рост до 7,7% с 8,0% в апреле. Инфляция в США могла остаться на уровне 8,3% в мае, хотя ожидается замедление базового CPI до 5,9% с 6,2%. Далее выйдет предварительный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана на июнь. Закроют день отчёты по исполнению федерального бюджета и по активным буровым от Baker Hughes. В России ЦБ РФ проведёт заседание по ставке, в рамках которого может вновь смягчить денежную политику. «АЛРОСА» может предоставить данные по продажам за май. Акции ГМК «Норникель» торгуются последний день с дивидендами 1166,22 рублей на бумагу. Акции Банка «Санкт-Петербург» также торгуются последний день с дивидендами 0,11 рублей на бумагу.

Китай возвращается к нормальной жизни после карантина

· Азиатские рынки начали новую неделю позитивно. В Китае рассчитывают на восстановление после смягчения карантинных мер, а в Японии рынок растёт за счёт компаний высоких технологий и энергетики.

· Жизнь в Китае постепенно возвращается к нормальности. В столичном регионе разрешили работу ресторанов, а в Шанхае сняли почти все ограничения на работу бизнеса во внутренних помещениях. Министерство торговли заявляет о том, что администрация США предложила рассмотреть некоторые варианты ликвидации тарифов для смягчения инфляционного давления. Индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin повысился в мае до 41,4 п. с 36,2 п. в апреле. Впрочем, отношение к статистике достаточно нейтральное, так как смягчение карантинных мер происходит с начала июня. Наиболее сильный рост демонстрировал сектор новой энергетики, повышаясь почти на 6%. Под давлением был сектор недвижимости.

· Японский рынок начинал день слабо, но достаточно быстро ликвидировал потери. Иена укреплялась, но оставалась в районе 130,6-130,7 за доллар. Лидером рынка был сектор энергетики на фоне продолжающегося роста котировок нефти. Бумаги Fast Retailing прибавляли более 1%. На прошлой неделе компания сообщила о существенном росте продаж в Японии и восстановлении бизнеса на других рынках.

По состоянию на 8:40 мск:

· NIKKEI 225 - 27939,03 п. (+0,64%),

· Hang Seng - 21370,53 п. (+1,37%),

· Shanghai Composite - 3223,07 п. (+0,86%).

Саудовская Аравия повышает цены для азиатских покупателей

· Нефть продолжает дорожать на фоне сохранения реального дефицита предложений. В Citigroup обновили свои скромные прогнозы, повысив прогнозную цену Brent в текущем квартале до $113 за баррель. В III квартале и в IV квартале аналитики американского банка ждут цену в районе $99 и $85 за баррель. Аналитики ждут падение цены после весеннего взлета на ожиданиях возвращения на рынок иранских поставок. При этом они полагают, что падение производства в России на 2-3 млн бар. в сутки является преувеличением пессимистов.

· Меж тем Саудовская Аравия повысила цены для азиатских покупателей. Премия на Arab Light повысилась на $6,5 относительно индикативных марок нефти Dubai и Oman по сравнению с прежней премией $4,4. Впрочем, данный шаг многие рассматривают в качестве сигнала обмена рынками с Россией в свете европейских попыток избавиться от поставок из РФ.

По состоянию на 9:00 мск:

· Brent - $120,55 (+0,69%),

· WTI - $119,67 (+0,67%),

· Алюминий - $2799,5 (+2,70%),

· Золото - $1858 (+0,42%),

· Медь - $9742,26 (-1,19%),

· Палладий - $2017,5 (+1,59%).