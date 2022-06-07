«Фридом Финанс»: Инвесторы заняли выжидательную позицию

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 3 июня основные американские фондовые площадки завершили снижением. S&P 500 скорректировался на 1,63%, закрывшись на отметке 4109 пунктов. Индексы Nasdaq и Dow Jones потеряли 2,47% и 1,05% соответственно. 10 из 11 секторов, входящие в S&P 500, закрылись на отрицательной территории. Положительную динамку продемонстрировали только энергетические компании (+1,4%). В аутсайдерах оказались сектора циклических потребительских товаров (-2,85%) и ИТ (-2,48%).

Northrop Grumman Systems (NOC: +3,3%) получила новый оборонный контракт на $249 млн. American Airlines Group (AAL: -7,1%) пересмотрела вверх квартальный прогноз выручки, но повышение цен на топливо и рост коммерческих расходов разочаровали инвесторов. Акции Tesla (TSLA: -9,2%) значительно потеряли в цене после сообщений о планах компании сократить численность персонала и начале расследования в отношении технологии автономного вождения.

Участники рынка продолжают следить за ужесточением глобальных финансовых условий и с нетерпением ожидают выхода в пятницу отчета по ИПЦ в США за май. Именно на этот релиз будет ориентироваться ФРС, принимая решение о повышении ставок на следующей неделе. Ожидается, что базовый показатель инфляции продолжит снижение, дав основание считать, что пик инфляционного давления в неволатильных компонентах пройден. 9 июня состоится заседание ЕЦБ, на котором будет обсуждаться план повышения ставок в третьем квартале.

Возобновляется обсуждение роли последствий торговой войны в разгоне инфляции в США. Джо Байден рассматривает возможность отмены некоторых тарифов для Китая, введенных бывшим президентом Дональдом Трампом, для борьбы с повышенными темпами роста цен. Эта инициатива должна снизить стоимость некоторых товаров для потребителей в США. При этом последний пакет стимулов в размере $1,9 трлн, принятый Байденом, не рассматривается правительством США как фактор разгона инфляции.

В этом свете внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на дефиците на рынке полупроводников. В настоящий момент Конгресс рассматривает законопроект, принятие которого может помочь нарастить производство чипов в США и усилить конкурентные позиции американских компаний перед китайскими конкурентами в условиях ослабления тарифных ограничений для последних.

Азиатские торговые площадки 6 июня продемонстрировали положительную динамику. Японский Nikkei вырос на 0,56%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,71%, а китайский CSI 300 поднялся на 1,87%. EuroStoxx 50 с открытия торгов повышается на 1,21%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $120 за баррель. Золото торгуется по $1855 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4130–4200 пунктов.

Сегодня публикации значимой макростатистики не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился на 2 пункта, до 37.

На прошедшей неделе S&P 500 не демонстрировал выраженной динамики. RSI остается вблизи нейтрального уровня. MACD демонстрирует ослабление «бычьего» импульса. Ближайший уровень поддержки по-прежнему находится в диапазоне 4060–4100 пунктов. До публикации данных об инфляции в США бенчмарк, скорее всего, продолжит демонстрировать боковую динамику. В случае пересечения отметки 4200 пунктов, где расположено ближайшее сопротивление, индекс может продолжить укрепление.