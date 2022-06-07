«Фридом Финанс»: Прогноз на закрытие торгов 2230–2350 пунктов по индексу Мосбиржи

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на Московской бирже 6 июня начались в красной зоне на фоне начала разработки седьмого пакета ограничительных мер со стороны стран ЕС и США в отношении России. К 13:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,99%, до 2285,22 пункта. РТС упал на 1,58%, до 1180,59 пункта, индекс голубых фишек просел на 0,92%.

В лидеры роста вышли Роснефть (+0,97%), Алроса (+0,63%) и Северсталь (+0,70%). В аутсайдерах оказались акции металлургов: ММК (-3,47%), НЛМК (-1,94%) и ОК РУСАЛ (-1,57%).

Акции Алросы растут на фоне увеличения нехватки алмазов на мировом рынке, обусловленной ограничениями Великобритании, ЕС и США в отношении российской компании, из-за чего ее поставки на рынок Европы сократились по объемам, но не по стоимости. Данные ограничения не затрагивают российские поставки в Индию, поэтому в долгосрочной перспективе Алроса сможет увеличить экспорт и доходы, когда будут решены проблемы с транспортной и финансовой логистикой.

Бумаги Северстали корректируются после обвала на прошлой неделе. Акции компании сильно перепроданы, и в ближайшее время можно ожидать, что в них начнут наращивать позиции как частные инвесторы, так и различные фонды в ходе ребалансировки портфелей на фоне ожидания помощи отрасли от государства.

Бумаги прочих металлургов оказались под давлением на фоне снижения внутреннего потребления примерно на 15–20% ввиду сокращения объемов производства в стране и ограничения наценки для внутреннего рынка Минпромторгом. При этом компаниям приходится переориентировать экспорт из стран ЕС, что значительно снижает рентабельность предприятий.

Котировки Brent растут на 0,46%, до $120,27, на фоне снижения поставок в ЕС из РФ. Европейским странам в ближайшее время придется договариваться с другими поставщиками. Пока весь их импорт и российский экспорт не будет переориентированы, цены на черное золото будут расти ввиду дефицита сырья на мировом рынке.

Пара USD/RUB в моменте растет на 0,05%, до 60,97. EUR/RUB снижается на 0,08%, до 65,46. Объемы торгов российской национальной валютой на бирже сегодня невелики, о чем свидетельствует чрезвычайно низкая волатильность. С фундаментальной точки зрения рубль сегодня должен демонстрировать укрепление на фоне роста мировых цен на нефть. Возможно, ближе к закрытию торгов на бирже мы сможем это увидеть.

Сегодня до конца текущей сессии ожидаем движения основных валютных пар в диапазонах 59–62 и 63–68 соответственно. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: зона 2230–2350 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1130–1230 пунктов.