«Фридом Финанс»: Финансовые рынки снова под давлением геополитики

Аналитики «Фридом Финанс»:

В понедельник, 6 июня, на российских биржевых площадках по-прежнему доминировали продавцы: индекс Мосбиржи снизился на 1,15%, РТС потерял 1,9%. Негативная динамика обусловлена геополитическим давлением.

Рост на падающем рынке демонстрировали акции Самолета (+6,5%), вероятно, на ожиданиях улучшения продаж на фоне снижения процентной ставки ЦБ РФ. Также на положительной территории к концу дня торговались бумаги производителя алкоголя Белуга (+4%) в связи с тем, что совет директоров рекомендовал утвердить дивиденды за 2021 год. Также неплохо выглядели акции МТС (+3,5%).

В лидерах снижения оказались депозитарные расписки Headhunter(-9,9%), группы Petropavlovsk (-8,8%) и ЦИАН (-8,5%) из-за санкций в отношении депозитария НРД.

Котировки Brent в моменте падали на 0,6%, до $118,99 за баррель, вероятно, на ожиданиях того, что итальянская корпорация Eni и испанская Repso будут экспортировать в Европу венесуэльскую нефть. Возможно, это поможет урегулировать ситуацию с дефицитом сырья в регионе.

Золото вновь корректировалось, в этот раз на 0,3%, до $1845,05 за тройскую унцию. Сообщение World Gold Council о том, что в апреле центральные банки мира приобрели 19,4 тонны золота, не оказало влияния на рынок, так как основные покупки приходились именно на апрель.

К вечеру понедельника на ожиданиях нового снижения ключевой ставки ЦБ РФ в предстоящую пятницу доллар США и евро укрепились по отношению к рублю: до 61,13 и 65,05 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на завтрашнюю сессию: 2200–2350 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: коридоры 61–63 и 65–67 соответственно.