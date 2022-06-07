«Фридом Финанс»: Инвесторы избавляются от расписок

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась с коррекции. Лидерами роста на падающем рынке стали акции Энел Россия (+11,60%). В аутсайдерах оказались бумаги Русагро (-8,67%), а также другие депозитарные расписки с листингом за рубежом. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 61.

На Мосбирже (-2,14%) отмечались большие распродажи расписок иностранных эмитентов. Это связано с европейскими санкциями в отношении расчетного депозитария биржи. По этим бумагам нельзя будет получить дивиденды (впрочем, далеко не все компании их платили), не будет возможности голосовать. Не исключены и другие риски. Стоит отметить, что, хотя торговые обороты в бумагах были повышенными, однако распродажи носили ограниченный характер, поскольку это не самые популярные бумаги у частных инвесторов. Многие крупные фонды при этом пока не могут совершать операции. Мы не видим существенных новых рисков для владельцев расписок в связи с санкциями в отношении депозитария. Дивиденды фактически не могли поступать и ранее, поскольку холдинговые компании были преимущественно зарегистрированы в недружественных странах. Не исключаем, что подешевевшие расписки станут основой для формирования долгосрочных портфелей у консервативных инвесторов.

Ожидаем боковую динамику. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2250–2300 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: зона 60–63.