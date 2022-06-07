«Открытие»: Российский рынок провёл день без идей

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон нельзя назвать однозначно позитивным. С одной стороны, Китай продолжает снимать карантинные ограничения, но, с другой, на финансовых рынках испытывают дискомфорт из-за роста доходностей облигаций. Нефть удерживается вблизи $120 за баррель Brent, что должно быть позитивом для российских нефтяников. Однако общий настрой на российском рынке пока сохраняется негативным из-за геополитических осложнений. Поэтому существенных изменений в динамике торгов ждать сложно. Рубль будет консолидироваться на текущих значениях, акции нефтяников могут немного подорожать, но вряд ли широкий рынок выйдет из режима консолидации.

Российский рынок провёл день без идей

Российские индексы завершили день в минусе. На рынке отсутствуют идеи роста, хотя и прямых поводов для продаж также нет. Тема очередного пакета санкций Евросоюза была отыграна на предыдущей неделе. В остальном, внешний фон можно назвать позитивным. Нефть удерживается вблизи $120 за баррель Brent, а российский экспорт продолжает доминировать над импортом. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 23,466 млрд рублей.

Как видно из списка растущих и падающих бумаг, инвесторы выкупали акции с понятным дивидендным потенциалом, или с сильной перепроданностью. Доминирование акций потребительского сектора среди аутсайдеров может быть связано с ожиданиями падения реальных доходов граждан.

2 отраслевых индекса выросли и 8 снизились. Сектор телекоммуникаций повысился на 2,67% за счёт роста акций МТС, которые остаются одной из немногочисленных сильных дивидендных идей. Самое большое снижение показали секторы потребления (-4,43%) и информационных технологий (-6,65%). В отношении аутсайдеров можно говорить о том, что санкционные новости пока не касались российских розничных компаний, или структур информационных технологий. Однако они могут быть кандидатами на очередные европейские, или американские, ограничения.

Рубль начинал день с ослабления, но затем стабилизировался. Баланс на валютной секции продолжает определяться внешнеторговыми операциями. В январе-апреле товарооборот РФ и Китая вырос на 25,9% в годовом выражении до $51,9 млрд. Экспорт из Китая вырос на 11,3%, а поставки товаров и услуг из РФ увеличились на 37,8% до $30,85 млрд. То есть даже в балансе с Китаем российский экспорт преобладает над импортом. Вероятно, что в середине июня можно ожидать рост спроса на валюту со стороны частных лиц на фоне истечения сроков высокодоходных депозитов, но вряд ли это будет иметь долгосрочный эффект.

Доходность высоколиквидных облигаций продолжила расти на ожиданиях продолжения роста цен. По 10-летним казначейским обязательствам США доходность выросла на 9,6 базисных пункта до 3,036%, а по аналогичным германским бондам на 4,4 базисных пункта до 1,323%. На этом фоне индекс доллара возобновил рост, а слабость наблюдалась в евро и японской иене. По сути, Банк Японии удерживает доходность 10-летних бондов ниже 0,25%, что приводит к ослаблению национальной валюты при росте доходности американских казначейских обязательств. Соответственно, если на утренних торгах иена пыталась укрепляться, то к вечеру она слабела до 132,01 за доллар.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 102,398 (+0,23%),

EUR-USD - $1,0696 (-0,21%),

GBP-USD - $1,2536 (+0,38%),

USD-JPY - 131,85 (+0,78%),

USD-RUB – 61,02 (+0,11%),

EUR-RUB – 65,10 (+0,54%).

Рост доходностей казначейских обязательств сдержал повышение рынка акций США

Американские индексы завершили день ростом, но далеко не на максимальных значениях дня, поскольку очередной рост доходностей облигаций снизил аппетиты к риску. С другой стороны, администрация президента Джо Байдена удивила намерениями и действиями по смягчению тарифного режима для Китая. Wall street Journal пишет о том, что в ближайшие пару лет не будет каких-либо новых тарифов на поставки солнечных батарей и компонентов для них. Естественно, что это позитивно отразилось на акциях таких компаний, как SunRun Inc. (+5,94%).

Бумаги Twitter Inc. (-1,49%) негативно отреагировали на заявление Илона Маска о возможности остановить сделку по покупке, если менеджмент Twitter продолжит саботировать запросы в отношении ложных подписчиков и спамеров.

Apple (+0,52%) презентовала новые модели MacBook Air b MacBook Pro в рамках ежегодной конференции разработчиков. Также компания презентовала новый процессор и различные программные обновления для своих продуктов.

Акции Amazon (+1,99%) торговались первый день после дробления акций на 20.

8 отраслевых индексов S&P 500 выросли. Наиболее сильную динамику показал сектор цикличных товаров (+1,03%). Сектор здравоохранения показал нейтральную динамику. Наиболее сильное снижение было в недвижимости (-0,29%).

По итогам дня:

DJIA - 32915,78 п. (+0,05%),

S&P 500 - 4121,43 п. (+0,31%),

NASDAQ - 12061,37 п. (+0,40%).

Резервный Банк Австралии ужесточает денежную политику

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. В Китае продолжают отыгрывать карантинные послабления, в Японии поддержку рынку оказывают автомобилестроители, а в Ю. Кореи и Индии преобладают опасения по поводу инфляции и высоких ставок.

В Пекине продолжают открывать места публичного доступа на фоне смягчения карантинных мер. Рост более 2% демонстрировали секторы здравоохранения и потребления, а в секторах недвижимости и банках рост более 1%. Открытие ресторанов также позитивно сказалось на секторе производителей алкоголя, который повышался почти на 2,5%. Продажи доминировали в полупроводниковой и автомобилестроительных отраслях.

Японский Nikkei 225 предпринимает попытки закрепиться выше 28000 уровня. Основную поддержку обеспечивают акции автомобилестроителей на фоне слабой иены. Бумаги Mazda Motor дорожали более чем на 4%, Honda Motor более чем на 2,8%, а Toyota Motor более чем на 1,6%. Рост более 3% наблюдался в секторе нефтеразведки.

Резервный Банк Австралии неожиданно повысил ставку на 50 базисных пункта до 0,85%. Ожидалось, что повышение составит всего 25 базисных пункта. Однако австралийский доллар продолжил слабеть относительно американского. Индекс доллара повышался более чем на четверть процента до 102,725 пунктов. Наиболее ощутимые потери были в японской иене около 0,75% и новозеландском долларе около 0,7%.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 27941,60 п. (+0,09%),

Hang Seng - 21460,35 п. (-0,89%),

Shanghai Composite - 3237,75 п. (+0,04%).

Goldman Sachs вновь повышает прогнозы по нефти

Нефть продолжает дорожать на фоне смягчения карантинных мер в Китае и присутствия реального дефицита поставок. В столице КНР Пекине сняли ограничения на перемещение граждан и работу ресторанов, что немедленно привело к активизации автомобильного трафика.

Аналитики Goldman Sachs вновь повысили свои оценки. По их мнению, структурные проблемы рынка нефти сохраняются. На этом фоне пиковая цена в летний период может составить $140 по сравнению с прежней оценкой $125 за баррель. В Goldman Sachs также повысили ожидания по средней цене в II полугодии 2022 года и в I полугодии 2023 года.

По состоянию на 8:55 мск: