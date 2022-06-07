Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 7 июня: 61,1094 руб/доллар США и 64,8669 руб/евро

ЦБ РФ с 7 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 61,1094 руб.
  • 1 евро - 64,8669 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,0979 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8565 р. (1,38%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,0522 р. (1,60%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,0685 р. (1,13%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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