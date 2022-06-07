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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 июня: 3 624,7000 руб/1 г золота и 42,4600/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 624,7000 руб.
  • 1 грамм серебра - 42,4600 руб.
  • 1 грамм платины - 1 945,0601 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 956,9299 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 50,8000 р. (1,38%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5900 р. (1,37%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,2700 р. (1,38%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 55,4599 р. (1,38%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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