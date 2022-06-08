«Фридом Финанс»: Отыгрывается снятие локдауна в Китае

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 6 июня основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,31%, закрывшись на отметке 4121 пункт. Индексы Nasdaq и Dow Jones прибавили 0,40% и 0,05% соответственно. Девять из 11 секторов S&P 500 закрылись на положительной территории. Лучше остальных выглядели эмитенты из отраслей циклических потребительских товаров (+1,03%) и материалов (+0,97%).

Илон Маск может отказаться от сделки по приобретению Twitter (TWTR: -1,49%) из-за большого числа фейковых аккаунтов в соцсети. Акции Amazon (AMZN: +2,0%) растут после проведенного сплита в соотношении 1:20. После годичного расследования китайских спецслужб в отношении перевозчика DiDi (DIDI: +24,32%) было принято решение о снятии наложенных на компанию ограничений.

В фокусе внимания инвесторов — ситуация в Поднебесной. После ослабления карантинных ограничений в Китае, которые продлились более двух месяцев, экономика страны, по всей видимости, начнет активно восстанавливаться. Свыше 25 млн жителей Гонконга вернутся на рабочие места, однако 650 тыс. человек пока остаются под строгим наблюдением ввиду политики нулевой терпимости к COVID-19. В Citibank заявили об открытии более чем 3 тыс. вакансий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайские власти пока не пересматривали своих ожиданий роста ВВП в текущем году (+5,5%), однако достижение это таргета может быть сопряжено с трудностями.

Еще одной важной темой повестки остается ценовое давление. С начала года основными драйверами инфляции оставались энергоносители (включая газ и уголь), удобрения и логистика. Майский индекс цен удобрений продемонстрировал падение второй месяц подряд, а индикатор логистических цен достиг значений мая 2021 года, что может свидетельствовать о достижении инфляцией пиковых уровней. Важным событием недели станет решение ЕЦБ в отношении ключевой ставки, остававшейся неизменной в последние восемь лет.

Доходность 10- и двухлетних облигаций снизилась на один б.п., до 3,03% и 2,71% соответственно. Показатель для 30-летних бумаг увеличился на три б.п., до 2,99%.

Торги 6 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 прибавил 0,31%, гонконгский Hang Seng скорректировался на 0,39%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,10%. EuroStoxx 50 с открытия сессии падает на 0,58%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $120 за баррель. Золото торгуется по $1847 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4050–4100 пунктов.

Сегодня публикации важной макростатистики не ожидается

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на один пункт, до 38.

После пробоя отметки 4100 пунктов неделей ранее S&P 500 продолжает демонстрировать боковую динамику. При пересечении вверх 4200 пунктов бенчмарк сможет продолжить укрепление. RSI остается вблизи нейтрального уровня. MACD демонстрирует ослабление «бычьего» импульса. Ближайшая поддержка по-прежнему находится в диапазоне 4060–4100 пунктов.