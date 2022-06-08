«Фридом Финанс»: Лидеры роста – Сахалинэнерго, Globaltrans и Фосагро

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 7 июня индекс Мосбиржи снизился на 1,17%, до 2255,57 пункта. РТС упал на 1,13%, до 1165,25, индекс голубых фишек просел на 1,22%. В лидеры роста вышли Сахалинэнерго (+24,96%), Globaltrans (+3,18%) и Фосагро (+1,2%). Хуже рынка выглядели акции VK (-4,51%), Petropavlovsk (-4,56%) и Polymetal (-4,06%).

Бумаги Сахалинэнерго растут на фоне сообщений правительства Японии о неготовности выходить из нефтегазовых проектов Сахалин-1 и Сахалин-2, поскольку участие в них чрезвычайно важно для страны с точки зрения энергетической безопасности. Это следует из ежегодного отчета по энергетике «Белая книга», который пересказывает Kyodo.

Спрос на бумаги Фосагро поддерживается благодаря росту мировых цен на удобрения из-за их глобального дефицита. Россия продлила ограничения на экспорт этой продукции до конца 2022 года. Котировки VK реагируют снижением на новость о гибели первого заместителя генерального директора компании Владимира Габриеляна и менеджера по закупкам Сергея Мерзлякова.

Котировки Brent снижаются на 0,24%, до $119,22, без какого-либо инфоповода. Вероятно, это обычная техническая коррекция после роста до $120 за баррель накануне. Сегодня вечером будут опубликованы данные изменения нефтяных запасов в США за неделю от Американского института нефти, однако релиз окажет лишь краткосрочное влияние на котировки черного золота. Сегодняшние торги, вероятнее всего, завершатся в диапазоне $117–123,00 за баррель Brent. Наш долгосрочный таргет в $120 за бочку уже достигнут, теперь мы ожидаем роста мировых цен на смесь до $130–140 за баррель в третьем квартале 2022 года.

Пара USD/RUB в моменте растет на 0,04%, до 61,04. EUR/RUB дорожает на 3,52%, до 65,45. В отсутствие продаж валютной выручки экспортерами, оплаты газовых контрактов странами ЕС и снижения мировых цен на нефть российский рубль перестал укрепляться. На этом фоне мы не ожидаем от него сегодня положительной динамики. До конца текущей сессии прогнозируем движение основных валютных пар в диапазонах 60,3–63,3 и 64,0–68,5 соответственно.

Ориентир для индекса Мосбиржи на закрытие торгового дня: зона 2180–2280 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1130–1230 пунктов.