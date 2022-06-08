«Фридом Финанс»: Немного оптимизма для российских рынков

Аналитики «Фридом Финанс»:

Во вторник, 7 июня, российский фондовый рынок после дневного падения развернулся к росту: индекс Мосбиржи прибавил 0,5%, РТС повысился на 0,45%. Движение на отечественных биржевых площадках по-прежнему в целом определяют геополитические новости. Однако, по всей видимости, немного оптимизма инвесторам добавило выступление Президента России Владимира Путина на совещании по экономической политике.

В лидеры роста к концу рабочего дня вырвались «префы» Башнефти (+7,7%) после рекомендации совета директоров выплатить дивиденд в размере 117,29 руб. на акцию. Также лучше рынка выглядели бумаги Самолета (+7,4%) на аналогичной новости и корректирующаяся вверх после падения «обычка» Мечела (+6,9%). В аутсайдерах оказались депозитарные расписки группы Petropavlovsk (-13,02%), поскольку в компании до сих пор не был проведен обязательный аудит консолидированной финансовой отчетности за 2021 год. Кроме того, эмитент, по всей видимости, откажется от публикации результатов за указанный период. Заметно потеряли в цене депозитарные расписки группы Эталон (-3,6%) и акции Polymetal (-3,2%).

Котировки Brent сегодня обновила очередной максимум с 2012 года, повысившись к вечеру на 1,27% и в моменте торгуясь по $120,99 за баррель. Вероятно, на рынок влияют сообщения о том, что в преддверии вступления в силу эмбарго объемы перевозок европейскими танкерами российской нефти увеличились вдвое по отношению к февралю текущего года, а усиление спроса подталкивает цены вверх.

Золото после нескольких сессий снижения возобновило рост, дорожая в моменте на 0,57%, до $1854,1 за тройскую унцию.

К концу торгового дня на фоне оптимистичных для России новостей рубль укрепился к доллару и евро до 60,96 и 64,99 соответственно.

Ориентир на завтрашнюю сессию для индекса Мосбиржи: 2250–2350 пунктов. Прогноз для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 60–63 и 64,5–67.