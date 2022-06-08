«Открытие»: Золотодобытчики и металлурги вновь мешают рынку расти

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Золотодобытчики и металлурги вновь мешают рынку расти

· Российский рынок торговался в минусе в первой половине дня. НЛМК не будет выплачивать дивиденды за 2021 год, что рынок экстраполировал на других представителей отрасли. Под давлением также золотодобывающие компании, которые, по сути, лишились европейского рынка сбыта. Активность остаётся низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил всего 13,0 млрд рублей к середине дня по сравнению с 15,0 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2272,77 п. (-0,41%), а индекс РТС - 1179,86 п. (+0,11%).

· Лидерами среди индексных бумаг были Global-Trans, «Магнит», «ФосАгро», привилегированные «Транснефть» и ГК «ПИК». Аутсайдеры, в основном, были представлены золотодобытчиками «Петропавловск», «Полюс», Polymetal, VK Group и TCS Group. Негативом для VK стали новости о гибели первого заместителя генерального директора Владимира Габриеляна и директора по закупкам Сергея Мерзлякова.

· Лидерство бумаг Global-Trans можно объяснить чередой новостей об организации логистических маршрутов с Дальнего Востока, что позволит улучшить импортные поставки.

· Совет директоров НЛМК на заседании 6 июня отменил решение по дивидендам за IV квартал, принятое ещё 2 февраля. Совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за указанный период. Кроме того, совет директоров согласился с предложением менеджмента не выплачивать дивиденды за I квартал текущего года. "Таким образом, совет директоров НЛМК согласился с озвученной ранее рекомендацией менеджмента, что вряд ли стало сюрпризом для инвесторов, - комментирует главный аналитик по российскому рынку "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов. - По аналогичной схеме от анонсированных в начале текущего года выплат уже отказались «Северсталь» и ММК".

· Застройщик «Самолёт», напротив, может выплатить дивиденды за I квартал в размере 41 рублей на акцию. Закрытие реестра на получение дивидендов состоится 11 июля. В сообщении компании также говорится, что акционерам будет предложено одобрить дивиденды в размере 2,5 млрд рублей по итогам шести месяцев, а также ещё 5 млрд рублей по итогам девяти месяцев с выплатой в декабре. То есть общая сумма дивидендов в 2022 году может составить до 10 млрд рублей. "Крайне позитивная, на наш взгляд, новость, - комментирует главный аналитик по российскому рынку "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов. - Девелопер готов увеличивать выплаты несмотря на не самые простые времена в российской экономике. Напомним, что в 2021 году "Самолет" выплатил по 41 рублю на акцию на общую сумму около 2,5 млрд рублей по итогам 2020 года и столько же за I полугодие 2021 года. То есть в 2022 году совокупный объем дивидендов может оказаться вдвое больше".

· «Белуга» планирует выплатить дивиденды в размере 47,24 рубля на обыкновенную акцию по итогам 2021 года. Закрытие реестра состоится 17 июня.

· И, наконец, немного статистики от Московской Биржи. На конец мая число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской Бирже, достигло 19,8 млн. Прирост за май 482 тыс. Общее число брокерских счетов достигло 33,2 млн. Лишь 1,9 млн человек совершали сделки в мае, а их доля на рынке составила 72,6%. В мае 2022 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции «Газпрома» (36,5%), обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» (18% и 4,9% соответственно), акции «Норникеля» (11,5%), «ЛУКОЙЛа» (7,6%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6,1%), акции «Роснефти» (4,3%), МТС (4,2%), «Яндекса» (3,6%) и НЛМК (3,3%).

· Рубль незначительно слабел в начале торгов, но затем вернул себе уверенности и начал укрепляться. По-прежнему можем говорить о том, что навес валютного предложения сохраняется. Экспортёры могут продавать выручку сверх норматива из-за опасений держать средства на зарубежных счетах, которые могут быть заморожены, или конфискованы.

· Доходность высоколиквидных облигаций на внешнем рынке немного снижалась. По 10-летним обязательствам США она упала более чем на 2,5 базисных пункта до 3,022%, а по аналогичным германским на 2,3 базисных пункта до 1,30%. Продолжается активное ослабление иены на фоне бесконечного количественного смягчения Банка Японии, который пытается удержать доходность 10-летних бондов на уровне не выше 0,25%. Разрыв в доходности с американскими облигациями стимулирует продажи иены против доллара. На торгах во вторник японская валюта слабела до 133,0 за американскую денежную единицу.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY - 102,78 (+0,33%),

· EUR-USD - $1,0664 (-0,32%),

· GBP-USD - $1,2492 (-0,33%),

· USD-JPY - 132,85 (+0,73%),

· USD-RUB – 60,59 (-0,54%),

· EUR-RUB – 64,11 (-1,52%).

Производственные заказы в Германии сокращаются три месяца подряд

· Европейские индексы снижались. Под давлением были акции технологичных компаний на ожиданиях более высоких ставок. Из последних действий центральных банков отметим повышение ставки Резервного Банка Австралии сразу на 50 базисных пункта, хотя экономисты ждали более скромного изменения на 25 базисных пункта.

· Из отдельных бумаг отметим рост акций управляющей отходами Biffa на 28%. Компания получила предложение о покупке бизнеса за 1,3 млрд фунтов от Energy Capital Partners. Акции Скандинавских Авиалиний провалились на 9% на фоне заявлений правительства об отсутствии планов финансовых вливаний и интереса оставаться долгосрочным акционером.

· Объём производственных заказов в Германии сократился на 2,7% за апрель при ожиданиях роста на 0,3%. Активность в сфере услуг Великобритании снизилась в мае до 53,4 п. с 58,9 п. в апреле. В итоге, сводный индикатор деловой активности упал до 53,1 п. с 58,2 п. в апреле, но оказался лучше прогноза 51,8 п. Индекс доверия инвесторов еврозоны улучшился до -15,8 п. в июне по сравнению с -22,6 п. в мае.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 7592,74 п. (-0,20%),

· DAX - 14491,12 п. (-1,11%),

· CAC 40 - 6486,23 п. (-0,96%).

Поводов для дорогой нефти предостаточно

· Нефть дешевела, но может вновь развернуться вверх. Почти 11% норвежских работников нефтегазовых платформ планируют объявить забастовку, если провалятся переговоры об увеличении оплаты труда. Норвежская Equinor пока воздерживается от каких-либо оценок возможной потери производства.

· Топливный кризис в США может разразиться в ближайшее время. Источники в американской Lyondell заявляют, что НПЗ в Хьюстоне может быть остановлен ранее запланированного срока на конец 2023 года. Предприятие периодически испытывает проблемы с выходящим из строя оборудованием.

· Правительство Японии заявляет о том, что может обратиться к гражданам и компаниям с просьбой ограничить потребление электроэнергии в пиковые периоды лета. Подобная мера позволит снизить вероятность перегрузки сети и, как следствие, веерных отключений.

· Предварительные данные опроса Reuters указывают на то, что в США ждут сокращения запасов нефти за прошлую неделю. Запасы бензина и дистиллятов, напротив, могли увеличиться. Первым выйдет отчёт API в 23:30 мск, а затем уже в среду свои данные опубликует Минэнерго США.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $119,03 (-0,40%),

· WTI - $118,09 (-0,35%),

· Алюминий - $2747 (-1,28%),

· Золото - $1850,5 (+0,37%),

· Медь - $9659,59 (-1,21%),

· Никель - $29010 (-2,33%).

Саммерс предлагает ФРС действовать по примеру Волкера

· Отрицательное сальдо торгового баланса США сократилось в апреле до $87,1 млрд при ожиданиях $89,5 млрд. В марте был зафиксирован рекордный дефицит на уровне $107,7 млрд.

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,65% в Dow Jones до 1,05% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам остаётся выше 3,0%, что заставляет инвесторов проявлять нервозность.

· На текущей неделе будет присутствовать дефицит сигналов. Лишь в пятницу выйдут данные по потребительской инфляции в США за май. Представители ФРС хранят молчание, как это предписано за неделю до заседания.

· В понедельник вышла статья бывшего министра финансов США Ларри Саммерса, в которой он высказал мнение, что ФРС стоит действовать по примеру Пола Волкера. То есть необходимо резко повысить ставку, дабы остановить инфляцию.

· Акции розничной сети Target заметно снижались на утренних торгах. Компания вновь объявила о снижении своих прогнозов на фоне повышенных издержек по управлению затоваренными складами. Это уже второй пересмотр ожиданий по финансовым показателям за месяц.