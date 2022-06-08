Комментарии

«Фридом Финанс»: «Быки» перехватывают инициативу

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Коррекция сменилась отскоком. Лидерами роста на новости о дивидендах стали префы Башнефти (BANEP +7,81%). Скорректировались после позитивной динамики накануне бумаги Энел Россия (ENRU -4,89%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 61.

Приняты дополнительные послабления в отношении валютных операций. Экспортеры получают возможность зачислять внешнюю выручку на зарубежные счета (но это не отменяет требование продажи ее части), а физические лица смогут переводить за границу до $150 тыс. в месяц. На наш взгляд, это не повлияет на баланс спроса и предложения на рынке в краткосрочном периоде. Впрочем, нельзя исключать увеличения валютных переводов летом, когда от компаний поступят дивиденды. 

Коррекция не развивается. Большие распродажи расписок иностранных эмитентов сменились их покупками. С фундаментальной точки зрения эти бумаги стоят достаточно дешево. Например, рыночная капитализация Х5 составляет менее $3,8 млрд, что всего в 3,5 раза превышает ее прогнозируемый свободный денежный поток за текущий год. Продажи накануне были обусловлены опасениями инвесторов относительно того, насколько будет размыта фундаментальная стоимость бумаг в условиях санкций против НРД и ответных м ер. Эти ограничения делают невозможным получение дивидендов и голосование на собрании акционеров.

Ожидаем рост в пределах 1,5%. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2300–2350 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 60–63.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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