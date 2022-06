Комментарии «Открытие»: Комбинация корпоративного позитива и мер господдержки вытащила российский рынок в плюс Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон можно назвать позитивным. Нефть торгуется в плюсе, азиатские рынки преимущественно растут. Российские акции могут показать небольшой прирост в начале дня, а вот для рубля созданы условия для ослабления. Комбинация корпоративного позитива и мер господдержки вытащила российский рынок в плюс Российский рынок провёл большую часть дня в минусе, реагируя на очередные негативные новости по дивидендам металлургов. Однако к вечеру позитивных новостей, включая дивиденды «Башнефти», прибавилось, что позволило рублёвому индексу МосБиржи выйти в плюс, а вот индекс РТС растерял большую часть своих достижений на фоне небольшого ослабления рубля вслед за очередными послаблениями валютного контроля. Активность инвесторов остаётся низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 24,673 млрд рублей по сравнению с 23,466 днём ранее. По итогам торгов 7 июня индекс МосБиржи - 2291,62 п. (+0,41%), а индекс РТС - 1180,47 п. (+0,17%). 7 отраслевых индексов выросли при 3-х показавших снижение. Лидерами дня стали секторы потребления (+2,39%) и транспорта (+2,17%). Самым слабым был сектор финансов (-0,9%). Бумаги розничных сетей показали существенный рост. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который сохраняет предельный потолок доли на рынке в 25% для розничных сетей. Однако им разрешается до конца года превышать его в случае покупки дополнительных торговых площадей, включая ушедших из России компаний. «Аэрофлот» был лидером транспортного сектора. Акционеры «Аэрофлота» одобрили допэмиссию до 5,4 млрд обыкновенных акций по цене 34,29 рубля за бумагу. На текущий момент уставный капитал компании 2,44 млрд акций. В случае полного размещения допэмиссии уставный капитал увеличится более чем в 3 раза. Впрочем, предполагаемый к размещению объём акций может быть заметно ниже, а их покупателем может стать ФНБ. Привилегированные акции «Башнефти» были в числе лидеров на МосБирже. Совет директоров «Башнефти» рекомендовал дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции за 2021 г. В размере 117,29 рублей на бумагу. Доходность (на 15:00) — 11,4% по обычке и 15,3% по префу. Закрытие реестра для дивидендов — 11 июля. Как отметил Алексей Кокин, главный аналитик по нефтегазовому сектору «Открытие Инвестиции», мы ждали чуть больше — 119,5 руб./акция на оба вида, но факт оказался на 1,8% ниже прогноза, расхождение несущественно, традиция выплачивать 25% прибыли по МСФО не нарушена. Сектор металлов и добычи начинал день в достаточно глубоком минусе на фоне решения совета директоров НЛМК. Совет директоров группы НЛМК отменил решение, принятое 2 февраля 2022 года в отношении размера дивидендов за IV квартала 2021 года (12,18 руб. на одну акцию), и рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за этот период. Менеджмент НЛМК еще в начале апреля сообщил, что вопросы выплаты дивидендов будут рассмотрены советом директоров в июне 2022 года в рамках подготовки рекомендаций для годового собрания акционеров (ГОСА). Напомним, в начале февраля (до начала спецоперации на Украине) совет директоров НЛМК изначально рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2021 года в размере 12,18 рубля на акцию. Но ситуация сильно изменилась, поэтому в апреле говорилось о том, что руководство компании будет рекомендовать совету директоров отменить дивиденды. Но тогда все же перенос ГОСА на июнь оставлял некоторые дивидендные надежды. Однако, как мы видим, они не оправдались. Совет директоров девелопера «Самолет» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год. Однако по итогам I квартала 2022 года рекомендовано выплатить 41 рубль на акцию на общую сумму 2,5 млрд рублей. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 11 июля. Крайне позитивная, на наш взгляд, новость. Девелопер готов увеличивать выплаты, несмотря на не самые простые времена в российской экономике. Напомним, что в 2021 году «Самолет» выплатил по 41 рублю на акцию на общую сумму около 2,5 млрд рублей по итогам 2020 года и столько же за I полугодие 2021 года. То есть в 2022 году совокупный объем дивидендов может оказаться вдвое больше. Аутсайдером дня стали бумаги золотодобывающей компании «Петропавловск». Компания сообщила, что в связи с текущим финансовым положением не смогла завершить вовремя аудит годового отчета и финансовой отчетности за 2021 год. В связи с этим совет директоров принял решение о переносе отчетной даты с 31 декабря 2021 года на 28 февраля 2022 года, чтобы дать компании больше времени для аудита. Кроме того, как было объявлено в апреле, "Газпромбанк" потребовал немедленного погашения приблизительно 201 млн долларов в рамках задолженности по кредиту, и впоследствии передал все свои права по срочному кредиту компании "УГМК-Инвест". Компания подчеркнула, что не в состоянии погасить срочный кредит в настоящее время, и по ряду причин совет считает очень маловероятным, что она сможет рефинансировать срочный кредит в краткосрочной перспективе. На сегодняшний день сделать это не удалось. Рубль в первой половине дня укреплял свои позиции, но к вечеру оказался под давлением. Подкомиссия Правкомиссии при Минфине России разрешила экспортерам зачислять экспортную валютную выручку на зарубежные счета. Разрешение действует с 6 июня 2022 года. Резиденты получают право зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках, валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим передачу нерезидентам товаров, оказание услуг, выполнение работ, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в РФ и продаже экспортной выручки в размере, определённом указом президента РФ от 28.02.2022 №79. Мера в какой-то мере может сократить валютное предложение на рынке, но многие экспортёры предпочтут возвращать всю выручку в Россию из-за опасений заморозки счетов в результате очередных санкционных действий Евросоюза, или США. Кроме инициатив на корпоративном уровне, ЦБ РФ повысил порог для частных переводов за границу до $150 тыс. в месяц. Доходности высоколиквидных облигаций на внешнем рынке заметно сократились. По 10-летним казначейским обязательствам США доходность упала более чем на 8 базисных пункта до 2,965%. На этом фоне доллар растерял свои дневные достижения, позволив конкурентам укрепить позиции. В частности, австралийский доллар к вечеру смог выйти в плюс на 0,3%, хотя ещё утром стало известно о резком повышении ставки Резервного Банка Австралии на 50 базисных пункта. Иена отреагировала лишь сокращением потерь до 0,5% и к вечеру торговалась вблизи 132,55 за доллар. В утренние часы японская валюта слабела до 133,0, реагируя на рост разрыва в доходностях 10-летних долговых бумаг Японии и США до 2,8 процентного пункта. По состоянию на 23:30 мск: DXY - 102,335 (-0,11%),

EUR-USD - $1,0704 (+0,06%),

GBP-USD - $1,2592 (+0,47%),

USD-JPY - 132,63 (+0,56%),

USD-RUB – 61,04 (+0,04%),

EUR-RUB – 65,60 (+0,77%). Акции Exxon Mobil на 52-недельном максимуме Торги в США начинались со снижения индексов на фоне очередного ухудшения корпоративных прогнозов розничной сети Target (-2,31%). Однако одновременно происходило снижение доходностей казначейских обязательств, что уже оказывало поддержку акциям. По сути, предупреждение Target заключалось в том, что компании предстоит избавиться от излишних складских запасов, то есть продавать товары со скидками. С одной стороны, это говорит о слабости потребительского спроса, а, с другой, о потенциале снижения инфляционного давления, если снижение цен станет доминирующей мерой розничных сетей по сокращению складских запасов. Также на рынке обсуждают публикацию бывшего министра финансов США Ларри Саммерса. Саммерс полагает, что ФРС нужно действовать в стиле Пола Волкера, который резко повысил ставки, дабы затормозить инфляцию 70-х годов. Естественно, что экономика может свалиться в рецессию, но это неизбежное последствие борьбы с чрезмерными темпами роста цен. Во Всемирном Банке уже существенно снизили прогноз роста мировой экономики в текущем году до 2,9% с 4,1% в январской оценке. В последующие два года мировая экономика будет расширяться на 3% в год. Прогноз по росту американского ВВП снижен до 2,5% в текущем году с 3,7% в январской оценке. 10 отраслевых индексов S&P 500 показали рост. Снижение демонстрировал лишь сектор цикличных товаров (-0,37%). Лидером дня была энергетика (+3,14%). Одной из главных движущих сил сектора энергетики были бумаги Exxon Mobil (+4,57%). Бумага закрылась почти на максимуме дня и торгуется на 52-недельном максимуме. По итогам торгов: DJIA - 33180,14 п. (+0,80%),

S&P 500 - 4160,68 п. (+0,95%),

NASDAQ - 12175,23 п. (+0,94%). Иена продолжает стремительно слабеть на разнице доходностей облигаций Японии и США Азиатские рынки преимущественно повышались. Японские акции дорожали на фоне продолжающегося ослабления иены. Японская валюта ослабла уже до 133,2 за доллар на фоне существенной разницы в доходностях 10-летних обязательств. Банк Японии продолжает удерживать доходность по этим инструментам ниже 0,25%. Инвесторы покупали акции технологичных и промышленных компаний. Так, бумаги производителя роботов Fanuc выросли на 2,2%, а инвестора в технологичные компании SoftBank Group на 2,7%. Однако наиболее внушительный рост был в секторе нефтеразведки на фоне продолжающей дорожать нефти. Под давлением были секторы страховщиков и банков. К примеру, акции банка Mitsubishi UFJ Financial снижались на 1,5%. Пересмотренная оценка ВВП Японии за I квартал оказалась чуть лучше первоначальной. Снижение ВВП за квартал оценивается на уровне 0,1% вместо падения на 0,3%. Китайские акции преимущественно дешевели. Бумаги гиганта по производству аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Теряли более 6%. Конкурент BYD Co. Ltd заявляет о скором начале поставок батарей для Tesla. В Гонконге сектор технологичных компаний прибавлял более 3%. Акции Bilibili Inc. Подскочили на 10%. Китайский регулятор игровой индустрии выдал лицензии на выпуск ещё 60 наименований. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 28208,01 п. (+0,94%),

Hang Seng - 21857,85 п. (+1,51%),

Shanghai Composite - 3227,52 п. (-0,44%). Trafigura не исключает нефть по $150 за баррель Нефть вновь дорожает. Глава торговой компании Trafigura полагает, что нефть может достигнуть отметки $150 за баррель, а разрушение спроса начнётся лишь в конце года. В JP Morgan полагают, что РФ сократила поставки нефтепродуктов на 500-700 тыс. бар. в сутки из-за проблем с их продажами. Спасти ситуацию с доступностью нефтепродуктов на краткосрочном горизонте может лишь Китай, если смягчит условия поставок на экспорт. Меж тем запасы в США выросли. Согласно данным API, на неделе до 3 июня американские коммерческие запасы нефти выросли на 1,85 млн бар. Запасы бензина увеличились на 1,82 млн бар., а дистиллятов на 3,38 млн бар. Согласно опросу S&P Global Commodity Insights, на рынке ожидают сокращение запасов нефти на 2,9 млн бар., но при росте запасов бензина на 2,0 млн бар. и дистиллятов на 0,8 млн бар. Вполне вероятно, что прирост коммерческих запасов нефти вновь состоится за счёт продаж из стратегических резервов. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $120,97 (+0,33%),

WTI - $120,02 (+0,51%),

Алюминий - $2783,5 (+0,18%),

Золото - $1850,5 (-0,09%),

Медь - $9758,79 (-0,20%),

Палладий - $1986 (+1,05%).

