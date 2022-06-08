Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 июня: 3 620,1299 руб/1 г золота и 43,6200/1 г серебра ЦБ РФ с 8 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 620,1299 руб.

1 грамм серебра - 43,6200 руб.

1 грамм платины - 2 016,6300 руб.

1 грамм палладия - 3 948,9900 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,5700 р. (0,13%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1600 р. (2,73%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 71,5699 р. (3,68%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,9399 р. (0,20%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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