«Фридом Финанс»: В центре внимания — риторика Джанет Йеллен

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 7 июня основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,95%, до 4160 пунктов, Dow Jones поднялся на 0,80%, Nasdaq прибавил 0,94%. Лучше рынка выглядели энергетические компании (+3,14%) и предприятия промышленного сектора (+1,36%). В аутсайдерах оказались эмитенты из отрасли циклических потребительских товаров (-0,37%).

Kohl's Corporation (KSS: +8,24%) заявила, что ведет переговоры о продаже бизнеса холдингу Franchise Group, Inc (FRG: +4,78%). Target Corporation (TGT: -2,31%) снизила собственный прогноз операционной маржи во II квартале до 2% с предыдущих 5,3%. Union Pacific Corporation (UNP: +1,59%) ожидает ухудшения маржинальности из-за роста цен на топливо и прочих расходов.

В фокусе внимания рынка обновленные данные об инфляции, которые будут опубликованы 10 июня. Консенсус предполагает, что общий показатель третий месяц подряд будет превышать 8% г/г. Кроме того, 7 июня министр финансов США Джанет Йеллен определила уровень инфляции в стране как неприемлемый. Это заставляет инвесторов переосмыслить текущие уровни доходностей безрисковых инструментов и отношение к ним. В частности, доходность «длинных» государственных облигаций США превысила 3%. На фоне снижения котировок облигаций акции показали рост во время вчерашней сессии. Однако более активному перетоку капитала на рынок долевых бумаг препятствуют опасения инвесторов относительно возможного замедления темпов роста ВВП. Кроме того, участники рынка обратили внимание на признание Джанет Йеллен того, что она ошибалась, характеризуя в прошлом году рост цен как «временный».

Доходность 10-летних трежерис по сравнению со вчерашней сессией выросла на 3 б.п., до 3%, двухлетних бумаг — на 2 б.п., до 2,75%. Показатель для 30-летних облигаций достиг 3,12%.

Торги 7 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в красной зоне. Японский Nikkei 225 прибавил 1,04%, гонконгский Hang Seng вырос 2,24%, а китайский CSI 300 поднялся на 0,97%. EuroStoxx 50 с открытия сессии не показывает значимой динамики. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $120,73 за баррель. Золото торгуется по $1850,70 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4120–4170 пунктов.

Сегодня публикации значимой макростатистики не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на один пункт, до 39.

После пробоя отметки 4100 пунктов неделей ранее S&P 500 демонстрирует слабоположительную динамику. При пересечении вверх 4200 пунктов бенчмарк сможет продолжить укрепление. RSI остается вблизи нейтрального уровня. MACD демонстрирует ослабление «бычьего» импульса. Ближайшая поддержка по-прежнему находится в диапазоне 4060–4100 пунктов.