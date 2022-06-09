«Фридом Финанс»: Ориентир на закрытие торгов для индекса Мосбиржи: 2280–2380 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:



К 13:00 мск 7 июня индекс Мосбиржи вырос на 1,81%, до 2333,13 пункта. РТС поднялся на 3,29%, до 1219,32, индекс голубых фишек подрос на 1,92%. В лидеры роста вышли ОАК (+6,49%), Ozon (+5,28%) и X5 Retail Group (+4,90%). В аутсайдерах оказались акции Алросы (-2,46%), ФСК ЕЭС (-1,37%) и Petropavlovsk (-1,25%).

Бумаги ОАК растут на новости о намерении Аэрофлота подписать в рамках ПМЭФ договор о строительстве 300 самолетов российского производства. Сумма сделки оценивается более чем в $100 млн, а ее заключение позволит полностью загрузить производственные мощности авиастроительной корпорации на ближайшие два-три года. Форум пройдет на следующей неделе, а юридическое оформление сделки придаст котировкам ОАК новый импульс к росту.

Бумаги Ozon растут после появления информации о том, что компания обратилась к правительству РФ с просьбой распространить льготы для IT-предприятий на ее бизнес. В случае положительного решения у компании появится возможность привлекать кредиты по ставке 1–5%, а также получить существенные льготы для сотрудников, включая льготную ипотеку под 5% годовых. Так, совсем недавно Тинькофф Банк был признан IT-компанией и получил все указанные льготы, поэтому шансы Ozon также оцениваются как высокие.

Акции X5 Retail Group растут без какого-либо инфоповода. На наш взгляд, эта динамика связана с замедлением инфляции в РФ, так как на этом фоне ожидается увеличение объемов продаж.

Бумаги Алросы падают в цене из-за санкционного давления и сокращения экспорта алмазов на ключевые рынки Европы и Индии. Не исключено, что компания откажется от дивидендных выплат.

Котировки Brent в моменте растут на 0,86%, до $121,61, на фоне решения ЕС о частичном эмбарго в отношении российской нефти. Кроме того, этот фактор способствует укреплению рубля к американскому доллару. Сегодня возможен рост нефтяных цен к 123,65 за баррель Brent. В более долгосрочной перспективе котировки могут подняться до $130–139 за бочку.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 1,21%, до 60,30. EUR/RUB дорожает на 2,06%, до 64,69. Единая европейская валюта сегодня дорожает в отсутствие оплаты газовых контрактов странами ЕС. Смягчение валютного контроля ЦБ РФ может поддержать курс доллара, однако главным фактором укрепления рубля к «американцу» остается правило о продаже 50% валютной выручки экспортерами. Не исключено смягчение этого требования до 20–30% после очередного снижения ключевой ставки регулятором на предстоящем заседании. Однако активное ослабление российской нацвалюты начнется только после полной отмены правила для экспортеров, которая, на наш взгляд, возможна не ранее июля-августа. Сегодня до конца текущей сессии прогнозируем движение основных валютных пар в диапазонах 59,30–62,30 и 62,00–66,00 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2280–2380 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1170–1250 пунктов.