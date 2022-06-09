«Фридом Финанс»: Переизбыток товаров на складах может повлиять на прибыль Target Corporation

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

На презентации 7 июня Target Corporation (TGT) сообщила о значительном объеме невостребованных товаров, что окажет краткосрочное давление на ее прибыль. Компания отменяет заказы и предпринимает активные действия для сокращения избыточных запасов.

Ввиду значительного объема товаров, которые были уценены либо ожидают приема на баланс, ретейлер понизил собственные ожидания прибыли во втором финансовом квартале. Согласно заявлению CEO компании Брайана Корнелла, Target намерена действовать решительно, освобождая место на складах и полках для товаров, которые пользуются стабильным спросом: продуктов питания, косметики, предметов домашнего обихода, а также сезонных категорий (например, школьных принадлежностей).

В настоящий момент Target полагает, что ее операционная маржа во втором квартале составит около 2%. Это существенно ниже прогноза 5,3%, который компания представляла менее трех недель назад. Гайденс на второе полугодие 2022-го более оптимистичен: топ-менеджмент ожидает, что в этот период маржа прибыли составит около 6%, превысив средний показатель для осеннего сезона, фиксируемый до начала пандемии. Кроме того, компания сохраняет собственные предварительные оценки роста продаж в течение года на уровне 1–7% и ожидает, что ее рыночная доля не уменьшится.

Не всем ретейлерам удается в максимально сжатые сроки адаптироваться к изменению потребительских предпочтений. Это приводит к тому, что в некоторых магазинах скапливается, к примеру, избыток спортивных брюк, подушек и пижам, когда потребительский спрос сместился в сторону купальников и чемоданов. Кроме того, некоторые покупатели сокращают расходы из-за инфляции.

Мы оцениваем меры, анонсированные топ-менеджментом и направленные на оперативное и, возможно, связанное с финансовыми затратами, сокращение запасов, как правильные и своевременные. Однако компании потребуется не менее одного-двух кварталов, чтобы расчистить склады. При этом избыточная товарная масса будет оказывать давление на операционный цикл, приводя к дополнительному уменьшению свободного денежного потока наряду с уценкой ряда товаров.

Хотя, на наш взгляд, планируемые шаги позволят ретейлеру улучшить собственные финансовые показатели, тем не менее в краткосрочной перспективе свободные денежные потоки и котировки акций будут находиться под давлением. Как следствие, мы понижаем таргет по бумаге Target Corporation до $190.