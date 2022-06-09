«Фридом Финанс»: «Быки» фондового рынка перехватили инициативу у «медведей»

Аналитики «Фридом Финанс»:

К вечеру среды, 8 июня, индекс Мосбиржи вырос на 0,9%, РТС прибавил 3,67%. По всей видимости, инвесторы отыгрывают ожидания того, что на предстоящем заседании Банк России вновь снизит ключевую ставку. Кроме того, «бычьи» настроения на фондовом рынке подогревает медленный, но последовательный рост цен на сырье. Котировки Brent сегодня в моменте повышались на 0,94%, до $121,71 за баррель. Не исключено, что росту способствовало заявление главы крупной нефтетрейдинговой компании Trafigura Джереми Вейра о том, что цена Brent в ближайшие месяцы может достичь $150 за бочку.

На российском фондовом рынке лучше прочих выглядели депозитарные расписки Headhunter (+9,6%) и интернет-ретейлера Ozon (+5,4%). Возможно, что эти бумаги демонстрируют позитивную динамику на ожиданиях сильных финансовых результатов компаний за I квартал 2022 года. Также активно росли акции Газпром нефти (+5,3%).

В лидерах падения снова ожидаемо оказались депозитарные расписки группы Petropavlovsk (-4,6%) из-за негативного корпоративного новостного фона. Также заметно подешевели акции корпорации Алроса (-3,7%), по всей видимости, на фоне сокращения спроса на алмазы в Юго-Восточной Азии. Тройку аутсайдеров в моменте замыкала группа Самолет (-3,6%) после того, как инвесторы закончили отыгрывать позитивные новости о дивидендах за I квартал 2022 года.

Золото в среду продолжило прибавлять в цене, подорожав на 0,33%, до $1858,6 за тройскую унцию. Пары USD/RUB и EUR/RUB к вечеру скорректировались до 59,41 и 63,53 соответственно.

Наш ориентир для индекса Мосбиржи на завтра: 2300–2400 пунктов. Прогнозы для основных валютных пар: коридоры 59–62 и 63–66 соответственно.