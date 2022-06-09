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Сбер предложил новую инвестиционную стратегию «Халяльные инвестиции»

Клиентам Сбера стала доступна новая стратегия доверительного управления «Халяльные инвестиции», которая инвестирует в ценные бумаги в соответствии с нормами шариата.

Инвестиционная стратегия нацелена на прирост капитала в долгосрочной перспективе за счёт приобретения акций из индекса Мосбиржи исламских инвестиций. В его состав включены бумаги только тех компаний, которые исламский аудитор проверил на соответствие нормам шариата, нормам международных стандартов и правил шариат-комплаенса. Так, в индекс не могут быть включены ценные бумаги компаний, деятельность которых связана с продажей алкоголя и табачной продукции, азартными играми, спекуляциями, рядом финансовых услуг. Помимо ограничений на виды деятельности присутствует ограничение на включение в индекс по уровню долга компаний и их финансовому положению.

Среди эмитентов — такие крупные корпорации, как «АЛРОСА», «Татнефть» и другие. Дивиденды реинвестируются, увеличивая тело фонда. Вознаграждение за управление составляет 0,6% годовых.

Халяльное инвестирование — вид социально ответственного инвестирования, поэтому фонд относится к ESG-фондам по критерию Social.

Инвестировать в новую стратегию доверительного управления можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн и в отделениях банка.
 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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