«Открытие»: Отечественные инвесторы выкупали чрезмерно перепроданные акции

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Дорогая нефть предполагает, что сектор нефти и газа на российском рынке будет в фаворитах. Также можно ждать попыток рубля к дальнейшему укреплению. В остальном, внешний фон можно назвать негативным. Растут не только страхи инфляции, но и стагфляции, когда при слабом экономическом росте происходит постоянный и активный рост цен.

Отечественные инвесторы выкупали чрезмерно перепроданные акции

Российский рынок смог завершить день в плюсе на фоне озвученных мер поддержки отрасли информационных технологий. Кроме того, можно говорить, как о локальных покупках перепроданных бумаг, так и о возможных покупках в пользу ФНБ. Активность заметно выросла по сравнению с предыдущим днём. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 33,948 млрд рублей по сравнению с 24,673 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 8 июня индекс МосБиржи - 2318,85 п. (+1,19%), а индекс РТС - 1231,25 п. (+4,30%).

7 отраслевых индексов выросли и 3 снизились. Наиболее сильный рост наблюдался в секторе информационных технологий (+2,25%). С начала года сектор всё ещё теряет 67,85%, а с начала месяца 7,85%. Самое сильное снижение показал сектор строительных компаний (-0,40%).

МТС сообщает о запуске облачного сервиса видеонаблюдения. «Это гибкое «коробочное» решение, позволяющее бизнес-клиентам быстро наладить круглосуточный видеомониторинг на любом объекте при минимуме оборудования и затрат, - говорится в сообщении компании. - Оно позволяет контролировать из любой точки России безопасность сотрудников и имущества, быстро решать возникающие инциденты, вести мониторинг бизнес-процессов и управлять ими, не присутствуя на объекте и не опасаясь за сохранность данных».

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, выступая сегодня с докладом о ходе реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», заявил о том, что у сотовых операторов остаётся запас оборудования примерно на год-полтора для поддержания темпов развития инфраструктуры. На складах имеется десятки тысяч базовых станций. В 2023 году планируется устанавливать базовые станции отечественного производства. Собственное производство начнёт работать уже в конце года в Дубне. Сначала это будут базовые станции стандарта LTE, а через 2-3 года планируется выпуск станций стандарта 5G.

Бумаги АФК «Система» дорожали на 1,3%. «ООО «Система Телеком Активы», дочерняя компания АФК «Система», приобрела 100% ООО «Архыз Оригинал», производителя минеральной воды «Архыз». Общая сумма сделки около 450 млн руб, большая часть из которых оплачивается за счет конвертации долга в капитал компании», - сообщает АФК «Система». Ожидается, что бизнес по разливу питьевой воды может существенно расшириться благодаря уходу иностранных конкурентов.

Есть несколько позитивных новостей о дивидендах. Совет директоров НМТП рекомендовал акционерам утвердить выплату финальных дивидендов за 2021 год в размере 0,54 рубля на одну акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов 12 июля. "Очень позитивная новость для акционеров НМТП. У компании нет четкой дивидендной политики, и у нас были опасения, что учитывая непростую экономическую ситуацию стивидор вообще не заплатит дивиденды за прошедший год, - комментирует главный аналитик по российскому рынку "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов. - Более того, из материалов к годовому собранию следует, что чистая прибыль Группы в прошлом году составила 16,3 млрд руб. (годовая консолидированная отчетность НМТП пока не опубликована), тогда как общая сумма дивидендов может составить 10,4 млрд рублей. Т.е. акционерам будет направлено более 60% прибыли, что является достойным результатом даже в мирное время". Совет директоров НКХП рекомендовал акционерам утвердить финальные дивиденды за 2021 год в размере 8,24 рубля на одну обыкновенную акцию. Закрытие дивидендного реестра запланировано на 11 июля. В отличие от предыдущих эмитентов, наб. совет «Алроса» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год.

В отношении рубля можно сказать то, что пока меры по его ослаблению не работают без критически крупного калибра. До геополитического обострения Минфин и ЦБ РФ регулярно покупали валюту для пополнения международных резервов и средств ФНБ. На текущий момент подобные действия являются неактуальными. Более того, послабления валютного контроля почти не отражаются на валютном предложении, так как многие российские компании крайне напуганы перспективой заморозки своих зарубежных счетов. Поэтому предпочитают парковать свои средства в рубле, или иных инструментах с российским происхождением. Соответственно, при импорте, который по многим направлениям сократился на 40%-50%, текущее предложение валюты является избыточным. Достаточно посмотреть на исторические данные. Год назад нефть стоила около $71, а доллар около $72. Сегодня, даже с учётом дисконтов по некоторым поставкам, российская нефть стоит $85-$90, а рубль торгуется вполне справедливо на уровнях около 60 за доллар.

На внешнем рынке отметим две регулярные тенденции. Продолжает слабеть турецкая лира на фоне низкой ставки ЦБ страны и инфляции около 73%. Также слабеет иена на фоне разрыва в доходностях японских и американских 10-летних бондов. Доходность американских превышает 3%, а вот Банк Японии удерживает доходность по локальным 10-летним бондам ниже 0,25%. Таким образом, регулятор Японии стимулирует ослабление иены, которая может совершить движение в рай он 145-150 за доллар.

По состоянию на 23:30 мск:

DXY - 102,57 (+0,24%),

EUR-USD - $1,0713 (+0,1%),

GBP-USD - $1,2538 (-0,44%),

USD-JPY - 134,29 (+1,27%),

USD-RUB – 59,40 (-2,69%),

EUR-RUB – 63,59 (-3,06%).

Инфляционные страхи продолжили негативно влиять на американские акции

Американские индексы завершили торги в минусе. Инвесторы в тревоге ждут данные по потребительской инфляции, которые выйдут в пятницу. Меж тем нефть продолжает дорожать, подвергая сомнению надежды на замедление роста цен.

После снижения прогнозов Всемирного Банка, Организация по Экономическому Сотрудничеству и Развитию также снизила свой прогноз роста мировой экономики до 3,0% в текущем году с 4,5% в предыдущей оценке. Более того, в 2023 году ОЭСР ожидает ещё более вялый рост на уровне 2,8%.

Бумаги Campbell Soup подорожали на 1,5%. Компания отчиталась о прибыли на акцию в размере $0,70, что на 9 центов выше прогноза. Более высокие темпы инфляции также позволяют предполагать более высокую выручку от продажи продовольственной продукции.

Акции Western Digital потеряли более 4%. Компания пытается выработать подход к дальнейшему развитию на фоне давления активных инвесторов. Один из планов предусматривает разделение бизнеса по выпуску флэш памяти и традиционных жёстких дисков.

Акции Altria потеряли более 8%. Аналитики Morgan Stanley полагают, что инфляционное давление негативно скажется на объёмах продаж сигарет и прочей продукции компании.

10 отраслевых индексов S&P 500 закрыли день в минусе. Лишь сектор энергетики вырос на 0,15%. Наиболее сильное падение показали секторы недвижимости (-2,43%), материалов (-2,1%) и коммунальных услуг (-1,98%).

По итогам торгов:

DJIA - 32910,90 п. (-0,81%),

S&P 500 - 4115,77 п. (-1,08%),

NASDAQ - 12086,27 п. (-0,73%).

Власти Шанхая вновь пугают новыми карантинными мерами

Рынки Азии преимущественно торговались в минусе. Слабая иена поддерживает бумаги японских экспортёров, но общий инфляционный план обещает мировой торговле спад. В Китае возникают очередные опасения относительно применения политики нулевой терпимости к распространению COVID-19.

Иена немного укреплялась, но накануне слабела до 134,5 за доллар. Подобная слабость национальной валюты обеспечивает поддержкой акции экспортных компаний, как, например, производителя мотоциклов Yamaha, или Subaru, чьи акции повышались на 3,5% и 2,0%. Также дорожали бумаги инвестора в технологичные компании SoftBank Group. Однако сектор полупроводников был под давлением. Акции Tokyo Electron теряли почти 3,0%. Впрочем, самые большие потери оказались в акциях судоходных компаний. Бумаги Kawasaki Kisen теряли около 7,5%. В условиях высоких темпов мировой инфляции торговля может оказаться под угрозой резкого падения объёмов. Вот и производитель электроники Sharp, чьи акции обвалились на 7%, предупреждает о падении прибыли на треть.

Не успел Шанхай порадоваться смягчению карантинных мер, как администрация мегаполиса вновь начала их ужесточать. Пока речь идёт об отдельных районах и нескольких днях, но это напоминает о том, что политика «нулевой» терпимости может вновь привести к остановке жизни значительной части населения страны. Меж тем данные по внешней торговле КНР обнадёживают. В мае рост экспорта составил 16,9% при ожиданиях 8,0%, а импорта 4,1% при ожиданиях 2,0%. Положительное сальдо торгового баланса составило $78,76 млрд. Под давлением также были акции полупроводниковой промышленности, но спросом пользовались бумаги сектора недвижимости и финансов. В Гонконге корректировались акции технологичных компаний, чей сектор накануне поднялся почти на 5%.

По состоянию на 8:45 мск:

NIKKEI 225 - 28269,68 п. (+0,13%),

Hang Seng - 21793,48 п. (-1,00%),

Shanghai Composite - 3225,72 п. (-1,17%).

Коммерческие запасы нефти в США растут за счёт более резкого сокращения стратегических резервов

Нефть торгуется выше $123 за баррель Brent. Банки перестали ждать снижение котировок, а главной идеей становится новый ценовой рекорд. В Goldman Sachs ждут $140 в III квартале, а в торговой фирме Trafigura вовсе прогнозируют параболическое движение котировок и достижение $150 и выше. К слову говоря, сценарий может реализоваться в ближайшее время.

Агентство МАГАТЭ сигнализирует о том, что Иран может использовать более совершенное оборудование для обогащения урана. В Израиле не скрывают, что могут нанести превентивный удар, дабы предотвратить создание ядерного оружия Тегераном. То есть в ближайшее время какие-либо надежды на снятие санкций с Ирана вряд ли реализуются.

Статистика запасов в США была достаточно нейтральной. Однако продолжающееся сокращение стратегических резервов ставит под сомнение долгосрочную безопасность нефтяного снабжения. Согласно данным Минэнерго США, на неделе до 3 июня, коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,03 млн бар. до 416,8 млн бар. Запасы бензина снизились на 0,8 млн бар., а дистиллятов увеличились на 2,6 млн бар. Запасы в стратегических резервах нефти упали на 7,3 млн бар. Добыча в США осталась на уровне 11,9 млн бар. Таким образом, можно говорить, что устойчивость коммерческих запасов обеспечивается за счёт постоянного сокращения стратегических резервов.

По состоянию на 9:05 мск: