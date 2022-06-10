«Фридом Финанс»: В лидеры роста вышли Норникель, Татнефть и Сургутнефтегаз

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на Московской бирже 9 июня проходят в красной зоне. К 18:30 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,08%, до 2293,86 пунктов. РТС опустился на 1,54%, до 1212,32, индекс голубых фишек упал на 1,03%.

В лидеры роста вышли Норникель (+1,03%), Татнефть (+0,49%) и Сургутнефтегаз (+0,23%)

Акции Сургутнефтегаза второй день подряд растут на фоне отчета по РСБУ, выпущенного в среду 8 июня. По итогам 2021 года ликвидные активы компании выросли на 313 млрд рублей по сравнению с третьим кварталом и составили 4,13 трлн рублей, выручка компании выросла в 1,8 раз, до рекордных 1,888 трлн рублей, а себестоимость в 1,9 раз, до 1,36 трлн рублей.

В аутсайдерах оказались акции TCS Group (-5,73%), НЛМК (-4,03%) и Яндекс (-3,97%).

Бумаги НЛМК дешевеют уже почти месяц на фоне общих проблем отрасли черной металлургии с реализацией продукции. Минпромторг пока не видит необходимости вмешиваться в ситуацию и по-прежнему ограничивает наценку для внутреннего рынка в 10–12%. Но правительство уже начинает разрабатывать меры стимулирования отрасли. Так, были внесены поправки законы о строительстве, изменили нормы, чтобы можно было использовать больше металлов и стали. Во вторник на фоне общих проблем в отрасли совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Котировки Brent снижаются на 0,08%, до $123,54. Котировки консолидируются возле мартовских максимумов на фоне отсутствия инфоповода и больших объемов торгов.

Пара USD/RUB в моменте растет на 0,40%, до 59,63. EUR/RUB дорожает на 0,18%, до 62,25. Основным факторов укрепления доллара сегодня служит отмена правила об обязательной продаже 50% валютной выручки экспортерами. Объемы и время продажи валютной выручки теперь будет определять правительственная комиссия. Завтра мы ожидаем снижения ключевой процентной ставки в РФ, что также ослабит отечественную валюту. По нашему мнению, период укрепления российского рубля к американскому доллару завершается и до конца года мы будем наблюдать обратный тренд.

Сегодня до конца текущей сессии прогнозируем диапазон 59,00–61,00 рублей за доллар и 62,00–65,00 рублей за евро.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2230–2345 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1170–1310 пунктов.