«Фридом Финанс»: В фокусе заседание ЦБ РФ

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Вчера преобладала негативная динамика. Лидерами роста без инфоповода стали акции Самолета (SMLT 2 380, +5,10%). В аутсайдерах на фоне закрытия реестра на дивиденд оказались префы Ленэнерго (LSNGP 139,35, -15,03%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 59.

Банк России проведет заседание по монетарной политике. Три недели назад ключевая ставка была понижена на 300 б.п., до 11% годовых. Мы полагаем, что все необходимые изменения в денежно-кредитных условиях сделаны и дополнительных мер не требуется. В мае наблюдалось резкое падение числа ипотечных сделок и, возможно, сокращение объема розничных продаж и потребительского кредитования (точные данные за прошлый месяц еще не подсчитаны). Однако инфляция сохраняется на высоком уровне (более 17%). Незначительное снижение ключевой ставки не окажет существенной поддержки потребительскому и промышленному спросу. На наш взгляд, регулятор намерен соблюдать баланс между стимулированием экономики и рисками, связанными с поддержанием ставки значительно ниже уровня инфляции. Дальнейшее смягчение ДКП, вероятнее всего, произойдет осенью, если ценовое давление снизится.

Ожидаем рост в пределах 1%. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2300–2350 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 58–61. Заседание Банка России, на наш взгляд, не окажет заметного влияния на курс, а увеличение продаж евро на валютном рынке может привести к снижению котировок пары USD/RUB в течение дня.