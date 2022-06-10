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Курсы валют ЦБ РФ на 10 июня: 58,3895 руб/доллар США и 62,0934 руб/евро

ЦБ РФ с 10 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 58,3895 руб.
  • 1 евро - 62,0934 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,8111 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,8387 р. (3,05%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,8446 р. (2,88%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,8498 р. (2,00%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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