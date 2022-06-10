Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 июня: 3 478,4800 руб/1 г золота и 41,1500/1 г серебра ЦБ РФ с 10 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 478,4800 руб.

1 грамм серебра - 41,1500 руб.

1 грамм платины - 1 881,0200 руб.

1 грамм палладия - 3 660,6699 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 103,0500 р. (2,88%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6200 р. (3,79%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 68,9101 р. (3,53%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 115,2699 р. (3,05%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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