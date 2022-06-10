«Фридом Финанс»: Данные инфляции сдерживают активность покупателей

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 9 июня основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 2,38%, закрывшись на отметке 4 018 пунктов. Индексы Nasdaq и Dow Jones сократились на 2,75% и 1,94% соответственно. Все 11 секторов в составе S&P 500 закрылись на отрицательной территории. Хуже остальных выглядели телекомы (-2,75%) и ИТ-компании (-2,72%).

Акции китайской Alibaba (BABA: -8,13%) упали после заявления ее дочерней компании Ant Group об отказе провести IPO в ближайшее время. Суд не принял решения в отношении JetBlue Airways (JBLU: -3,87%) и перенес заседание на 26 сентября. Компания обвиняется в участии в «северо-восточном альянсе», устанавливая высокие цены в аэропортах на северо-востоке страны. В State Street Corporation (SST: -1,3%) опровергли слухи о желании приобретения швейцарского Credit Suisse.

Вопреки предварительным оценкам аналитиков, ЕЦБ сохранил нулевую ключевую ставку. Первое повышение, согласно заявлению самого регулятора, составит 0,25% и, вероятнее всего, произойдет в июле, после чего можно ожидать более агрессивных действий начиная с осени. Однако Deutsche Bank, Morgan Stanley и Goldman Sachs прогнозируют более жесткий сценарий, предполагая, что в 2022 году ЕЦБ дважды повысит ставку на 0,5% и продолжит ужесточать монетарные условия в дальнейшем. В целом решения регулятора будут определяться динамикой инфляции. В апреле темпы роста цен в еврозоне уже достигли рекордных за последние десять лет 7,5% в годовом исчислении. Главной причиной остается резкое повышение стоимости энергоносителей и продовольствия, и мы считаем, что в ближайшее время коррекции на товарно-сырьевых рынках не произойдет. В связи с разгоном инфляции ЕЦБ пересмотрел вверх прогноз этого показателя на 2022 год с 5,1% до 6,8%, а также понизил оценку роста ВВП с 3,7% до 2,8%.

Утром 10 июня также вышли данные инфляции за май в Китае, которые отразили небольшое снижение индикаторов. Индекс цен производителей составил 6,4%, совпав с ожиданиями, против 8,0% в апреле. Индекс потребительских цен остался на уровне 2,1% против ожиданий в 2,2%. Сейчас, после снятия антиковидных ограничений, производственная активность в стране начнет быстро восстанавливаться, что окажет существенное давление на мировой спрос и спровоцирует дальнейший рост цен.

Доходность 10-летних облигаций снизилась на два б.п., до 3,02%, в то время как доходность для «двухлеток» составила 2,83%.

Торги 9 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 прибавил 1,52%, гонконгский Hang Seng сократился на 0,29%, а японский Nikkei 225 скорректировался на 1,49%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $122,7 за баррель. Золото торгуется по $1848 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4050–4100 пунктов.

Сегодня будут опубликованы общий и базовый индексы цен потребителей за май.

Индекс настроений от Freedom Finance сократился на два пункта, до 38.

S&P 500 зафиксировал самое большое падение с 18 мая, растеряв весь накопленный за две последние недели рост. Дальнейшую динамику широкого рынка определят данные об инфляции за май, которые будут выпущены сегодня.