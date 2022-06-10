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«Открытие»: Ключевая ставка снижена до 9,5%

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

По итогам заседания Cовета директоров Банк России снизил ставку до уровня 9,5%. Прогноз уровня инфляции на конец 2022 г. был снижен с 18-23% до 14-17%, а прогноз среднегодового уровня ключевой ставки теперь  предполагает диапазон на конец года от 8 до 9,5%.

По сравнению с предыдущем прогнозом Банк России оставил без изменения прогноз инфляции в 2023 г. (5-7%), но при этом снизил с 9-11% до 7-9% среднегодовой уровень ключевой ставки в 2023 г. и с 6-8% до 6-7% в 2024 г. Текущий прогноз  «Открытие Research» по ключевой ставке на конец 2022 г. до последнего составлял 9% при инфляции 15,7% г/г на конец года, что вполне укладывается в вилку прогноза  Банка России. Впрочем, с учетом результатов сегодняшнего заседания Совета директоров ЦБ нельзя исключать более низких уровней, особенно если ситуация на валютном рынке не поменяется до конца года. В отношении будущих решений регулятор оставил формулировку, что будет «оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки».

В отношении ВВП регулятор почеркнул, что снижение экономической активности происходит в меньших размерах, чем закладывалось в апрельском прогнозе. Поэтому падение ВВП в 2022 году может оказаться меньше предыдущего прогноза 8-10%.

Финансовые рынки ожидали снижение ставки до уровня 8,5-9%, поэтому остро отреагировали на относительно консервативное решение Банка России и обновленный прогноз. Рубль укрепился с уровней 59,5 рубля за доллар на открытии торгов до 57,8 перед заседанием и до 56,8 по состоянию на 14.00. Ставки свопов на денежном рынке выросли в рамках волатильности на 10 бп., доходность ОФЗ на горизонте года упала на 2-10 б.п.

По оценкам «Открытия Research», текущего шага недостаточно, чтобы выровнять ситуацию на валютном рынке. При этом другие меры, такие как повышение лимита на перевод средств за рубеж для физлиц до 150 тысяч долларов и отмена обязательной продажи валютной выручки пока, очевидно, не работают в условиях высоких ставок и ожиданий дальнейшего укрепления рубля в краткосрочной перспективе. Чтобы повысить  спекулятивный спрос на валюту, снижение ставки должно быть более существенным – до уровня 7%. Однако на протяжении всего последнего времени с конца 2014 г. представители Банк России неоднократно заявляли, что у них нет цели регулировать курс рубля, а резкое снижение ключевой ставки может вновь создать угрозы финансовой стабильности на фоне сохраняющейся неопределенности  и роста внешних ставок. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что  Банк Китая также смягчает монетарную политику.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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