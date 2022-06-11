«Фридом Финанс»: Рубль резко укрепился после решения ЦБ РФ по ключевой ставке

Аналитики «Фридом Финанс»:

В пятницу, 10 июня, российский фондовый рынок снова демонстрировал разнонаправленную динамику: к вечеру индекс Мосбиржи упал на 0,53%, в то время как РТС вырос на 3,94%.

Главными событиями пятницы стали решение Банка России снизить ключевую процентную ставку на 1,5 %, до 9,5%, а также пресс-конференция главы финрегулятора Эльвиры Набиуллиной. Банк России представил также новый прогноз инфляции потребительских цен на 2022 год, которая может составить 14–17%, а также подтвердил прошлую оценку на 2023 год на уровне 5–7%. В сопроводительном комментарии сообщалось, что регулятор изучает целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на следующих встречах совета директоров. Рынок воспринял данное заявление как намек на то, что на июльском заседании ЦБ РФ оставит ключевую ставку без изменений.

После публикации решения ЦБ РФ по ключевой ставке рубль продолжил мощное укрепление. Доллар США по отношению к «россиянину» вечером пятницы подешевел до 56,92, а евро обвалился до 59,92.

Лидерами роста на фондовом рынке стали акции энергокомпании Юнипро (+5,5%), несмотря на отказ от выплат финальных дивидендов за 2021 год. Возможно, хорошие новости об этой компании будут известны рынку позднее. Заметно прибавили в цене «префы» Транснефти (+4,1%), по всей видимости, в ожидании выплаты дивидендов от Новороссийского морского торгового порта. Также лучше рынка выглядела «обычка» Татнефти (+3,3%) после продажи компанией ее шинного бизнеса нефтехимическому холдингу из Татарстана. В аутсайдерах перед длинными выходными оказались бумаги QIWI (-6,1%), акции угольной компании Распадская (-5,98%) и депозитарные расписки Глобалтранса (-5,3%).

Котировки Brent вечером пятницы скорректировались на 2,33%, до $120,31 за баррель, возможно, в ожидании повышения процентной ставки ФРС уже на следующей неделе. Цена золота снова повышалась, на этот раз на 0,27%, до $1858,55 за тройскую унцию.

После праздников мы ожидаем движения индекса Мосбиржи в коридоре 2200–2400 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 57–60 и 60–63 соответственно.